Monumentaal zeilschip Avontuur goedgekeurd: 'We mogen weer varen!'

De controles op de veiligheid aan boord van dit soort zeilschepen zijn aangescherpt na een ongeluk op een zeilschip in Harlingen. In 2016 kwamen drie mensen om het leven toen de mast afbrak. "Het is niet meer dan terecht dat er beter op de veiligheid wordt gelet", zegt Ted van Sisseren, bestuurslid van de stichting Zeeuwse klipper Avontuur. "Na de restauratie bleken er bij ons ook nog zwakke punten te zijn en die hebben we nu aangepakt."

Voor drie jaar goedgekeurd

Een deel van de mast is vervangen en er zit nu ook een nieuwe boegspriet op Avontuur. "Het schip is nu weer voor drie jaar goedgekeurd en we hebben de benodigde certificaten binnen", zegt Van Sisseren opgelucht. "We zijn zo blij met de nieuwe certificaten, het was bijna emotioneel toen we ze overhandigd kregen. We hebben er zo hard voor gewerkt met zijn allen, het is geweldig dat we weer mogen gaan varen."

Brood op de plank

Financieel was het de afgelopen periode niet eenvoudig. "Er kwam veel minder geld binnen omdat we niet mochten varen, en de restauratie kost ook een hoop geld", zegt Van Sisseren. "Gelukkig hebben we het dankzij donaties, sponsoring en onze vrijwilligers kunnen redden. Maar nu moet er echt weer brood op de plank. Het is de hoogste tijd dat we weer gaan varen."

Om uit de kosten te komen gaat de Avontuur komend seizoen niet alleen tochten voor groepen organiseren. "Nee, we denken ook aan zeehondentochten bijvoorbeeld waar mensen ook individueel op in kunnen schrijven. En zomeravondtochten, wijnproeverijen aan boord, een band uitnodigen. We willen weer op pad en hebben de inkomsten ook hard nodig."

Schippers gezocht

Volgens bestuurslid Van Sisseren zitten ze goed in de vrijwilligers, maar zijn ze wel op zoek naar extra schippers. "We zijn nog op zoek naar schippers met een groot vaarbewijs A of een zeilbewijs, die een aantal keren per seizoen met de Avontuur en onze gasten willen varen."

Zeilklipper De Avontuur behoort tot het varend cultureel erfgoed van Goes en wordt verhuurd voor groepsvaarten. De Avontuur is gebouwd in 1914 en vervoerde vroeger onder meer basaltblokken voor de Zeeuwse dijken. In 1983 is de tweemastklipper aangekocht door de gemeente en sindsdien wordt ze beheerd door de Stichting Zeeuwse Klipper Avontuur.

