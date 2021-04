Leg je boot aan de lader in Brouwershaven

De laadpaal voor boten ziet er hetzelfde uit als een laadpaal voor elektrische auto's. (foto: Omroep Zeeland)

De laadpaal aan het water ziet er net zo uit als die van een elektrische auto. Schepen die op elektriciteit varen kunnen op dit moment 'gewoon' opladen met stroom uit de kastjes aan de wal. "Dat duurt alleen veel langer. Per schip is dat natuurlijk verschillend. Maar een groter schip is bij het nieuwe oplaadpunt in een paar uurtjes volgeladen. Met de stroom van de wal duurt dat ongeveer twee dagen", legt Iman Padmos van Greenport Brouwershaven het verschilt uit.

Idee kwam uit Brouwershaven zelf

Het idee kwam vanuit de jachthaven zelf. Er lagen al twee elektrische boten en het zou handig zijn als er ook een oplaadstation voor zou komen, was de gedachte. "Uiteindelijk kwam het bij de Stadsraad Brouwershaven terecht waardoor uiteindelijk verschillende partijen bij elkaar zijn gaan zitten om het mogelijk te maken." Naast de stadsraad is de groene kade ook mogelijk gemaakt door Stichting Zeeuwse Publieke Belangen, Gemeente Schouwen-Duiveland, en Padmos Industrial & Marine Motors.

Dit stukje kade is omgedoopt tot 'Greenport Brouwershaven' (foto: Omroep Zeeland)

Het snel-oplaadstation heeft de naam Greenport Brouwershaven gekregen, want de stroom die de boten krijgen is afkomstig van zonne- en windenergie. Aan de laadpaal kunnen twee boten tegelijk opladen. "Hij is voor iedereen toegankelijk. Je kunt aan de speciaal aangelegde kade afmeren en betalen met een pas of een app op je telefoon", zegt Padmos.

Aanzet tot meer elektrische schepen

Het bedrijf van Iman Padmos' familie, Padmos Industrial en Marine Motors, is bezig met de ontwikkeling van elektromotoren. "Wij willen de kracht van elektrisch varen naar buiten uitdragen. De ontwikkelingen in de maritieme wereld verlopen minder snel dan die op de weg. Hiermee willen we mensen aanzetten zich ook op het water elektrisch voort te bewegen."

De laadpaal is onderdeel van een pilot. Die is geslaagd als mensen gebruikmaken van de laadpaal. "De havenmeester had nu al een paar aanvragen staan, dus dat is heel mooi." Het uiteindelijke doel is om alle havens langs het Grevelingenmeer te voorzien van oplaadstations.

