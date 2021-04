Zweistra net buiten podium bij Kür op Muziek

Thamar Zweistra met Double Dutch (foto: Omroep Zeeland)

Edward Gal won met Glock's Total US met overmacht met een score van 83.735%. Daarna volgden Adelinde Cornelissen (Aqiedo, 76,810%) en Marlies van Baalen (Ben Johnson, 76,740%).

Zweistra kwam uit op 76,405%. "Double Dutch doet altijd goed zijn best. Ik was heel blij met hem vandaag."

De uit Westkapelle afkomstige Hans Peter Minderhoud, die zaterdag tweede werd in de Grand Prix Special in Opglabbeek, deed niet mee aan de afsluitende Kür op Muziek.

Het was voor Zweistra het eerste concours sinds haar internationale optreden in Qatar in februari. "Dit was voor ons weer het eerste buitenconcours. Nu gaan we beginnen aan de kwalificatiewedstrijden voor de Wereldbeker." Over twee weken is de eerste wedstrijd in Hongarije.