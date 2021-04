Corona in Zeeland: 188 nieuwe besmettingen, meeste in Reimerswaal en Terneuzen

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

De meeste nieuwe besmettingen komen uit de gemeenten Reimerswaal en Terneuzen, met allebei 27. Daarna volgt Tholen met 20 nieuwe besmettingen. Er zijn het afgelopen etmaal geen nieuwe sterfgevallen gemeld. Wel is een inwoner van Reimerswaal in het ziekenhuis opgenomen.

Aangezien de besmettingsaantallen in de registratie van het RIVM van dag tot dag kunnen fluctueren, berekent Omroep Zeeland iedere dag het totale aantal besmettingen in de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek wordt het verloop van dat zevendagentotaal getoond voor vier Zeeuwse regio's.

In onderstaande tabel wordt het aantal besmettingen per gemeente van de afgelopen dagen weergegeven. Daaruit blijkt dat het aantal besmettingen in Reimerswaal en Terneuzen is gestegen. Ook in Borsele is sprake van een flinke stijging.

Cijfers per gemeente

Gemeente wo 21 apr do 22 apr vr 23 apr za 24 apr zo 25 apr Borsele 21 10 12 4 19 Goes 22 24 23 25 15 Hulst 18 15 13 8 15 Kapelle 5 5 7 7 8 Middelburg 14 21 24 17 15 Noord-Beveland 8 2 9 1 3 Reimerswaal 29 32 25 15 27 Schouwen-Duiveland 19 17 21 12 12 Sluis 3 3 10 6 6 Terneuzen 26 34 29 22 27 Tholen 18 19 30 18 20 Veere 5 12 10 10 6 Vlissingen 11 18 24 22 15 Totaal Zeeland 199 212 237 167 188

Aangezien de aantallen inwoners van de Zeeuwse gemeenten onderling sterk verschillen, is het een eerlijkere vergelijking om te kijken naar het aantal besmettingen per inwonertal. Daarom wordt op de onderstaande kaart het aantal besmettingen in zeven dagen tijd per 100.000 inwoners in beeld gebracht.