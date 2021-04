Van Anrooij blij na Luik; met de complimenten van Van der Breggen

Shirin van Anrooij voor de start van de Healthy Ageing Tour (foto: Orange Pictures)

Van Anrooij reed de wedstrijd in dienst van de twee kopvrouwen van haar ploeg Trek-Segafredo: Elisa Longo Borghini (derde plaats) en Lucinda Brand (negende). Van Anrooij verrichtte veel werk voor beide ploeggenoten.

Tijdens de beklimming van de Cote de la Redoute, op 35 kilometer van de finish, moest Van Anrooij de andere rensters laten gaan. De Bevelandse reed de wedstrijd wel uit en kwam nog binnen de top vijftig over de finish.

Benen verzuurd

"Ik snap nu wel waarom deze wedstrijd als een van de zwaarste koersen wordt gezien. Het is nergens vlak", zo vertelt Van Anrooij, enkele uren na de finish. "Mijn opdracht was om op iedere aanval te reageren en dat ging heel goed. Maar voordat we aan de Redoute begonnen waren m'n benen al verzuurd. Gelukkig kon ik nog in een mooie groep naar de finish rijden."

Vrouwenpeloton op de Cote de La Redoute (foto: Orange Pictures)

5e editie Luik-Bastenaken-Luik

140,9 km 1. Vollering SD Worx 3:54.31' 2. Van Vleuten Movistar Team z.t. 3. Longo Borghini Trek-Segafredo Women z.t. 4. Niewiadoma Canyon SRAM z.t. 5. Van der Breggen SD Worx z.t.

Van Anrooij mag zich na haar overgang naar Trek-Segafredo profrenster noemen. De start van het wielerjaar 2021 viel in het water na een ernstig ongeluk tijdens de wereldbekerwedstrijd veldrijden in Tabor. Bij een valpartij kreeg Van Anrooij een draaiende remschijf in haar arm, waardoor ze lang uit de roulatie was.

"Ik merk dat het steeds beter gaat. Ik ben ook minder angstig op de fiets", zegt de Bevelandse renster. Ze maakt veel progressie wat resulteerde in selecties voor de Brabantse Pijl (37e plaats) en Luik-Bastenaken-Luik.

Die progressie valt ook op in het peloton. "Ik hoorde vandaag iemand mijn naam roepen. Dat was Anna van der Breggen (wereldkampioene, redactie). Ik kreeg een compliment over hoe ik aan het rijden ben. Dat was erg leuk."

La Course

Na haar debuut in Luik-Bastenaken-Luik staat de volgende grote wedstrijd al voor de deur. Van Anrooij gaat komende zomer La Course (27 juni) rijden, de vrouwenwedstrijd die tijdens de Tour de France gereden wordt. "Ik wist het eerst niet, maar dit is wel heel vet. En ook heel bijzonder."

Daarvoor rijdt Van Anrooij onder meer wedstrijden in Luxemburg en Spanje (oa de Ronde van Burgos).