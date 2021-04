'Blij dat het museum weer open was, maar ik weet niet of het voor herhaling vatbaar is'

"Mensen zijn hartstikke blij dat ze weer naar het museum mogen, in die zin is het goed verlopen", begint Zeeuws Museum-directeur Marjan Ruiter positief. "Maar wat die sneltests betreft: er zijn kinderziektes. Bijvoorbeeld dat zo'n teststraat dan op zondag niet open is. En omdat de tests slechts veertig uur geldig zijn, is het een best een uitdaging om het dan allemaal gepland te krijgen. Komt bij dat de corona-app waarin gemeld wordt of je positief of negatief bent er van het weekend uitlag."

Terug naar de auto

Ook van de medewerkers van het Zeeuws Museum wordt iets meer gevraagd. "Aan de kassa moeten meer handelingen worden verricht. Je moet een museumkaart scannen, de reservering zien en de testuitslag controleren. Mensen moeten ook af en toe terug naar hun auto omdat ze een van de paperassen vergeten zijn mee te nemen."

Ruiter weet dan ook nog niet of er een vervolg komt. "We hebben nu drie dagen gedraaid en vullen morgen de lijst met vragen in die we van de Museumvereniging kregen. Vervolgens beslissen we of dit een werkbare gang van zaken was."

Jacqueline Ossenblok komt speciaal vanuit Steenbergen om het museum te bezoeken (foto: Omroep Zeeland)

Ruiter schat dat het Zeeuws Museum de afgelopen dagen zo'n 160 bezoekers verwelkomde. "Op basis van het protocol - anderhalve meter afstand en doorloopruimtes - kunnen we maximaal 110 mensen per dag ontvangen." Twintig procent van degenen die reserveerden kwam niet opdagen. "Een hoog percentage vind ik. Sommigen zijn wellicht positief getest, anderen hebben misschien gedacht: het is mooi weer dus ik ga iets anders doen."

Veel moois

De bezoekers, allemaal museumkaarthouders, vonden het alle moeite in ieder geval waard. "Er is veel moois te zien in het museum", reageert Jacqueline Ossenblok uit Steenbergen. Deelname aan een volgend testevenement sluit ze niet uit. "Als het zo goed geregeld is als hier, wil ik zeker vaker meedoen."

