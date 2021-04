Salto's in Zierikzee: turnvereniging Delta Sport in buitenlucht aan de (rad)slag

Voorzitter Kees Verkerke heeft er een 'doodeenvoudige' verklaring voor. "Vanaf 15 december mogen we de turnhal niet meer in en we willen onze leden toch iets bieden." Eerst werd noodgedwongen uitgeweken naar de kunstgrasvelden van de naastgelegen hockeyclub Schouwen-Duiveland. Inmiddels hoeft daar alleen nog maar de warming-up te worden gedaan.

Turners en toestellen

"Van de gemeente hebben we toestemming gekregen vijf tenten op de parkeerplaats neer te zetten. Daardoor kunnen de toestellen naar buiten." De bevlogen Verkerke is er maar wat blij mee. "Turners hebben toestellen nodig, zo simpel is het." Tijdens een trainingsdag wordt er veel gesleept met matten, zodat de landing zacht is na een spectaculaire sprong via de bok of trampoline.

Online training

Turnster Noah de Ruijter is blij dat ze eindelijk weer écht aan de slag kan. "Een tijd lang hebben we ook online trainingen gehad, maar dan zit je op een stoel achter de computer. Nu lijkt het weer een beetje op turnen."

Dit is een goede oplossing, maar natuurlijk gaan we graag snel weer de hal in" Voorzitter Kees Verkerke (Delta Sport)

Natuurlijk: het is het verre van ideaal, geeft voorzitter Verkerke toe. Toch is hij trots dat dit kan bij zijn vereniging. "Delta Sport telt zo'n zeshonderd leden. Het is een flinke operatie om iedereen buiten te kunnen laten trainen. Gelukkig krijgen we heel veel positieve reacties." Noah merkt dat de vele uren aan thuistraining zich nu uitbetalen. "Het is wel weer even wennen om op de brug en balk te staan, maar ik merk dat ik het snel weer oppik."

In de wachtkamer bij Rutte

Voor corona was de turnster al een paar keer deelnemer aan het NK. Ze kan niet wachten om de komende maanden stapje voor stapje weer naar dat niveau toe te groeien. "Daarom hoop ik dat we snel weer de hal in mogen, want daar kunnen we toch nog net iets beter trainen." Bij Delta Sport wachten ze daarom ongeduldig op de volgende coronapersconferentie. "Dan zal onze minister-president hopelijk bekendmaken dat de routekaart gevolgd wordt. Voor ons als binnensporters zou dat betekenen dat we vanaf 11 mei weer mogen."