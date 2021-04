Een jaar lang zonder familie en knuffels... Dit lied moet de moed erin houden

"Dit is een strijdlied voor mensen die een beetje in de put zitten", zegt zanger Ruben Lebon, "We laten zien dat als corona weer weg is, dat we dan alles weer mogen doen."

Wouter Overtoom schreef en componeerde het lied samen met regisseur Louis van Beek van theatergroep Duinart. Dat moest noodgedwongen via Zoom. "Maar dat ging best."

Het coronalied van theatergroep Duinart Als ik weer alles eens kon doen

En alles is weer normaal

Dan zou ik iedereen uitnodigen

Het grootste feest voor allemaal



Eindelijk kunnen we weer alles

Eindelijk optreden met Duinart

Eindelijk kunnen we weer knuffelen

Dan voel ik mij weer vogelvrij

Dan voel ik mij weer vogelvrij



Als ik weer alles eens kon doen

Geef ik een feest met veel muziek

Overal staat er eten en drinken

En snoep is er in overvloed



Eindelijk kunnen we weer alles

Eindelijk optreden met Duinart

Eindelijk kunnen we weer knuffelen

Yes! Yes! Yes!!

Ondanks de zware tijd proberen de leden van theatergroep Duinart de moed erin te houden. "We kunnen negatief zijn, maar we kunnen ook de positieve kanten zien", zegt Wouter Overtoom, "Als je alles weer mag, kan je weer feesten, weer gezellig doen." Het is ook het thema van het lied.

Ruben Lebon: 'Als corona weg is, kunnen we weer alles doen' (foto: Omroep Zeeland)

Voor de cliënten van gehandicaptenorganisatie 's Heeren Loo is het een zware tijd. Net als in de verpleeghuizen hebben de meesten hun vaccinaties gekregen, maar de maatregelen blijven, net als overal, nog steeds van kracht.

Knuffelen mag niet, ook niet met je vriendje

Knuffelen mag niet. Niet met de begeleiding, niet met ouders, broers en zussen en niet met een vriendje of vriendinnetje. Wouter Overtoom heeft een jaar lang zijn vriend niet kunnen zien. "Alleen via de telefoon, dat was wel moeilijk", zegt hij.

"Ik vond het moeilijk om thuis te zitten", vertelt Ruben Lebon, "want de muren komen dan gelijk op je af en je mag nergens naartoe" Hij miste zijn vader en zijn broers en natuurlijk ook zijn werk bij theatergroep Duinart.

Rosalie Sijmons vindt dat ook: "Het is niet fijn. Ik wil sowieso naar mijn oma, daar wil ik ook weleens naartoe gaan."

Rosalie Sijmons: 'Ik mis optreden, want daar hou ik van.' (foto: Omroep Zeeland)

Nu bijna alle cliënten zijn gevaccineerd, kan er weer meer. Zo kan de theatergroep sinds een paar weken eindelijk weer - voorzichtig en allemaal op anderhalve meter afstand - met elkaar repeteren. Nu is er het coronalied. De eerstvolgende producties zijn theatersolo's, want elkaar aanraken mag nog steeds niet.

