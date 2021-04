Aanhoudende topdrukte bij Zeeuwse ziekenhuizen

Het is nog steeds extreem druk in de Zeeuwse ziekenhuizen (foto: Omroep Zeeland)

Twee weken geleden lagen er ook 45 patiënten met corona in de ziekenhuizen. Dat was toen het hoogste aantal sinds november 2020. Van de 45 patiënten komen er 38 uit Zeeland. De zeven anderen komen uit andere delen van het land, maar vooral uit Rotterdam.

Intensive care

Op de intensive care liggen nu twaalf coronapatiënten, vier bij Zorgsaam en acht in Goes. De drukte op de ic's betekent dat er minder ruimte is voor patiënten met andere ziektes of verwondingen. Daarom worden zware operaties regelmatig uitgesteld. Tegelijk moeten er altijd bedden klaar staan voor slachtoffers van ernstige ongelukken. Daarom worden patiënten regelmatig verplaatst naar andere ziekenhuizen.

Bravis

Het is niet precies duidelijk hoeveel Zeeuwen er met covid-19 in het ziekenhuis liggen. Een aantal Zeeuwse patiënten ligt in ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom. Dat ziekenhuis doet geen mededelingen over het aantal Zeeuwen op de covidafdeling.

Lees ook: