KNVB maakt overstappen voor amateurclubs aantrekkelijker

De Noormannen stapte in het verleden over van de zondag naar de zaterdag (foto: De Noormannen Facebook)

Het nieuwe plan wordt horizontaal overstappen genoemd. Dat betekent dat als er een team dat bijvoorbeeld speelt in de 2e klasse op zondag en wil gaan overstappen wordt ingedeeld in de 2e klasse op zaterdag en andersom. In de huidige situatie wordt een elftal dat de overstap maakt door de KNVB beschouwd als een startend 1e elftal, wat betekent dat dit elftal in de laagste klasse wordt ingedeeld. Dit zorgde er volgens de voetbalbond voor dat veel verenigingen niet overstapten.

Mocht een vereniging wel willen overstappen, maar dan ingedeeld willen worden in een lagere klasse dan kan die club dat aangeven bij de KNVB en wordt er door de bond een besluit genomen of dat verzoek ook wordt ingewilligd. Omdat de nieuwe regel geldt tot en met de 1e klasse is er wel een aanpassing op de regel voor verenigingen die willen overstappen die gepromoveerd zijn naar de hoofdklasse. Zij worden dan ingedeeld in de 1e klasse van de nieuwe speeldag.

Verenigingen kunnen tot 1 oktober 2021 aangeven met het standaardteam met ingang van het seizoen 2022/'23 horizontaal te willen overstappen.