Lintjesregen 2021: 74 Zeeuwen krijgen onderscheiding, minste in tien jaar tijd

Relatief veel vrouwen krijgen dit jaar een lintje (foto: Omroep Zeeland)

In de onderstaande tabel staan alle 74 Zeeuwen die vandaag een onderscheiding hebben ontvangen of die de komende uren nog krijgen (ze zijn in dat geval al wel door de gemeente hiervan op de hoogte gesteld). De indeling is zowel op basis van gemeente als woonplaats. Je kunt ook zoeken in de tabel, bijvoorbeeld op achternaam.

Tussen de 74 Zeeuwen die dit jaar een lintje krijgen, zitten er 26 vrouwen. Daarmee komt het percentage vrouwen uit op 35,1 procent. De afgelopen tien jaar was dat percentage alleen in 2015 en 2016 nóg hoger, toen ging het om 37 en 36,5 procent.

Mannen nog wel in de meerderheid

Dat terwijl vrouwen in Zeeland ongeveer de helft uitmaken van de inwoners, dus op basis daarvan zou je een hoger percentage vrouwen verwachten. Maar tot nu toe zijn bij het uitreiken van de lintjes de mannen telkens veruit in de meerderheid. In de onderstaande grafiek worden de aantallen mannen en vrouwen getoond die een lintje kregen in de afgelopen tien jaar.

De onderscheidingen komen in drie categorieën: een Lid, Ridder of Officier in de Orde van Oranje Nassau. Dit jaar worden 67 Zeeuwen uitgeroepen tot Lid, zes inwoners van onze provincie worden Ridder en één provinciegenoot is voortaan Officier in de Orde van Oranje Nassau. Die laatste onderscheiding wordt toegekend aan vrijwilligers die met hun bijzondere verdiensten een landelijke of zelfs internationale uitstraling of betekenis hebben.

Officier

De titel Lid in de Orde van Oranje Nassau wordt meestal toegekend aan vrijwilligers die lokaal een belangrijke rol spelen, meestal binnen de gemeentegrenzen. De titel Ridder in de Orde van Oranje Nassau is weggelegd voor vrijwilligers met een nationale rol. De titel Officier in de Orde van Oranje Nassau is dus alleen weggelegd voor vrijwilligers die met belang van hun vrijwilligerswerk de landsgrenzen overstijgen. Die eer gaat nu naar één Zeeuw: professor doctor J.C.M. Smeekens uit Zoutelande.

Professor Smeekens Professor Smeekens is hoogleraar moleculaire plantenfysiologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij heeft gedurende zijn loopbaan aandacht besteed aan het gebruik van wetenschappelijke kennis in het bedrijfsleven en de economische impact van resultaten van biologisch onderzoek. Hij heeft verder een belangrijke bijdrage geleverd aan de relatie tussen de Nederlandse universiteiten en de Nederlandse veredelingssector. Met zijn onderzoeksresultaten heeft hij negen patenten weten binnen te halen. Prof. dr. Smeekens heeft ook een prominente rol vervuld in het vergroten van essentiële kennis van de functies van glucose in planten als signaal-molecuul. Op dit moment is hij actief om de acceptatie van biotechnologische technieken op Europees niveau te verbeteren. Ook zet hij zich in om het grote publiek het nut te laten inzien van biotechnologie in de landbouw. Om zo gewassen te ontwikkelen die een hoge productie hebben en die kunnen groeien met minder bestrijdingsmiddelen.

De meeste lintjes werden ook dit jaar uitgereikt in de gemeente Goes. Dat is al jaren zo. Tegelijkertijd heeft Goes ook relatief veel inwoners, voor Zeeuwse begrippen. Wanneer het aantal uitgereikte lintjes wordt afgezet tegen het inwonertal, is Kapelle de gemeente waar naar verhouding de meeste lintjes uitgereikt zijn, gevolgd door de gemeente Sluis. Goes staat in die weergave op de derde plaats.

De minste onderscheidingen werden dit jaar uitgereikt in de gemeente Noord-Beveland. In de gemeente met de minste inwoners van Zeeland zijn er namelijk dit jaar geen onderscheidingen uitgereikt. Tholen volgt met één onderscheiding op bijna 26.000 inwoners en daarna volgt Middelburg. In de hoofdstedelijke gemeente werden twee lintjes uitgereikt op bijna 49.000 inwoners.