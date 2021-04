Joey de Kok in actie aan de biljarttafel (foto: Omroep Zeeland)

Na het verlies in de eerste partij tegen Jeffrey Jorissen was de opdracht duidelijk voor De Kok wilde hij nog aanspraak maken op een plek in de kwartfinale. Hij opende dan ook uitstekend met een serie van vier. Daardoor moest Van Peer meteen in de achtervolging. Dat lukte niet. In vier beurten trok De Kok set één naar zich toe met de stand 10-3.

In de tweede set ging het iets moeizamer bij de jonge driebander. In de eerste tien beurten haalde hij zes caramboles, maar zijn tegenstander Van Peer zette daar slechts drie punten tegenover. De elfde beurt verliep erg goed voor De Kok waar hij opnieuw een serie van vier neerzette en zo ook de tweede set pakte in dezelfde cijfers als de eerste set.

In set drie scoorde De Kok ook beter dan Van Peer, die in zijn laatste negen beurten niet één keer een carambole wist te maken. De Kok speelde de partij uit en won de derde en laatste set met 10-5.

De Kok herpakt zich en wint tweede poulewedstrijd op NK (foto: Omroep Zeeland)

Morgen speelt De Kok in de laatste wedstrijd van de poule tegen Martien van der Spoel, die tot nu toe ook één keer wist te winnen. De winnaar van het duel tussen De Kok en Van der Spoel gaat naar de kwartfinale, die woensdag op het programma staat.