Blokje om met burgemeester Vermue 'een blijvertje'

Burgemeester Vermue wandelde begin maart met inwoonster Ingrid de Baere uit IJzendijke. (foto: Omroep Zeeland)

Toen burgemeester Vermue twee maanden geleden in het college opperde om te gaan wandelen met inwoners, was de rest direct enthousiast. Alle wethouders vonden het een mooie manier om in deze coronatijd, waarin bezoekjes aan huwelijksjubilarissen of publieke bijeenkomsten lastig zijn of niet doorgaan, toch in contact te komen of te blijven met inwoners.

Behoefte aan een praatje

De aanvragen voor een wandelingetje met de burgemeester bleken het populairst. De afgelopen tijd wandelde ze met 21 inwoners en de komende maanden tot de zomervakantie staan er nog dertien afspraken in haar agenda. Ze plant de wandelingen tussen andere afspraken in, als ze nog een half uurtje overheeft, want de reguliere zaken gaan wel voor.

De belangstelling is heel divers, vertelde ze aan de commissie samenleving: van ondernemers die zorgen hebben over hoe zij deze tijd doorkomen, tot zorgmedewerkers die hun ervaringen willen delen en eenzame mensen die behoefte hebben aan een praatje.

Waardevolle momenten

Heel waardevol, vindt ze de contactmomenten met inwoners. En ze worden gewaardeerd en inspireren ook anderen, weet Vermue. Vorige week wandelde ze nog met een bestuurslid van een muziekvereniging. Die vertelde dat het bestuur het initiatief van het gemeentebestuur heeft overgenomen en nu ook gaat wandelen, om elkaar toch te kunnen bijpraten.

Ook wethouder Jack Werkman toonde zich enthousiast over de wandelingen, hoewel het animo voor een afspraak met hem - één wandeling - een stuk geringer is.