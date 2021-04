Ines Coppoolse brengt als ambassadeur een beetje Zeeland naar Canada

Ines Coppoolse heeft Zeeuwse wortels en is ambassadeur van Canada. (foto: Ines Coppoolse)

Haar wortels liggen op Walcheren, vertelde Coppoolse vandaag in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer. "Mijn grootvader is geboren in de buurt van Vrouwenpolder. Er wonen daar nog steeds veel Coppoolses. Mijn grootouders zijn eind jaren twintig naar Nederlands-Indië vertrokken, hij werkte daar als onderwijzer. In de oorlog is mijn opa bij de Birmaspoorlijn te werk gesteld. Hij heeft de oorlog niet overleefd."

Kop van Schouwen-Duiveland

Zelf groeide ze op in Amsterdam en Rotterdam. Haar ouders zijn na hun pensionering naar de kop van Schouwen-Duiveland getrokken. "Eerst dachten mijn man en ik: 'wat moet je daar nou doen'? Maar ook wij werden al snel gegrepen door de pracht van de natuur in Zeeland. Vier jaar geleden hebben mijn man en ik besloten om ook hier een huis te kopen. Die Zeeuwse roots zitten blijkbaar diep in het dna opgeslagen."

Als iemand vraagt: 'O, dan kom je zeker van Walcheren?', weet ik meteen dat ik met een Zeeuw te maken heb." Ines Coppoolse, ambassadeur in Canada.

Canadezen struikelen nog wel eens over de uitspraak van haar typisch Zeeuwse naam. "Dat is in Nederland al zo. Mijn naam wordt dan iets van Koepeloes of Koepelse." In Zeeland hoeft ze haar naam nooit te spellen. "Als iemand vraagt: 'O, dan kom je zeker van Walcheren?', weet ik meteen dat ik met een Zeeuw te maken heb."

"Het was nooit mijn bedoeling om ambassadeur te worden. Ik heb na mijn afstuderen gekozen voor Buitelandse Zaken als werkgever, omdat ik graag iets wilde doen met ontwikkelingssamenwerking. Vervolgens leerde ik al vrij snel mijn man kennen. Dat maakte het al wat ingewikkelder. We hebben plaatsingen gehad in Londen en Wenen, waar we allebei konden werken. Toen ik naar Zweden kon om ambassadeur te worden, heeft hij besloten zijn loopbaan even stop te zetten."

Burgh-Haamstede als ankerplaats

Na Zweden, vertrok Coppoolse naar Canada. "Na een jaar of vier ken je een land zo goed, dan is het tijd om naar een volgend land te gaan. Als je twee keer in het buitenland hebt gezeten, wordt het tijd om naar Nederland terug te komen. Het gevaar bestaat dat je jezelf na een tijdje zo goed kunt inleven in een land, dat je vergeet wat de belangen van Nederland zijn. Ik ga ervan uit dat ik na Canada terug naar Nederland ga. En dan wordt Burgh-Haamstede mijn vaste ankerplaats."

Voordat het zover is, organiseert Coppoolse in Ottawa nog een tentoonstelling met het werk van de Zeeuwse fotograaf Rem van den Bosch. "Ik heb zijn werk een jaar geleden zien hangen in een winkelruit in Zierikzee. Die plaatjes van Zeeuwse meisjes in verschillende kleuren met de hashtag 'gelijkheid'. Dat verhaal over gelijkheid past heel erg bij projecten die Nederland en Canada samen doen. Omdat zijn werk toch al de oceaan over ging voor een tentoonstelling in Michigan, heb ik gezegd: dan moeten we zijn werk naar Canada halen. In de maand mei, tijdens de Dutch heritage week, is het te zien. Ik kijk daar heel erg naar uit."

Ook de Nederlandse ambassadeur in Spanje heeft een band met Zeeland. Ambassadeur Jan Versteeg was eerder te gast in de Zeeuwse kamer:

