Nieuwe banken en prullenbakken voor vijf Zeeuwse NS-stations

De stations die worden aangepakt zijn Goes, Arnemuiden, Kruiningen-Yerseke, Vlissingen en Vlissingen-Souburg. Op de treinstations van Goes, Kruiningen en Vlissingen zitten de werkzaamheden er al op. Daar zijn alle oude draadstalen banken vervangen door nieuwe houten zitmeubels, zijn de prullenbakken vervangen en staan er nieuwe windschermen.

Hufterproof

Volgens stationsmanager Hans Klaassen is alles hufterproof. "Kijk, alles is kapot te maken, maar in principe is het allemaal erg sterk. En het gaat zeker weer tientallen jaren mee." In de hal van het Vlissingse station staat volgens Klaassen een Nederlandse primeur. "We waren op studiereis in Zwitserland en daar zagen we deze statafels. Ze staan in de vloer en kunnen door de uitbater van de kiosk makkelijk buiten en binnen gezet worden".

De verwachting is dat de werkzaamheden op de ze stations nog dit jaar zijn afgerond.