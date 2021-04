Rutger (10) krijgt nu échte zwaaistenen om naar ouderen te zwaaien

Het idee voor de zwaaistenen komt oorspronkelijk uit Zwolle. De landelijke initiatiefnemer zocht zelf contact met Rutger om hem van echte stenen te voorzien. Tot grote blijdschap van Rutger: "Ik vind het wel gaaf dat ze er nu voor heel lang liggen. Op het handje staat nu ook Zwaai je mee, zo weten mensen ook beter wat de bedoeling is." Samen met een stratenmaker van de gemeente mocht hij vandaag de stenen leggen.

Driehonderd zwaaistenen in Nederland In totaal liggen er op vijf locaties in Nieuwerkerk zwaaistenen. In Nederland liggen al er ruim driehonderd. Het idee is bedacht door Corinne Tijsseling uit Zwolle. "Als je naar een ander zwaait, en dat hoeft niet per se een ouder iemand te zijn, dan laat je de ander zien dat je hem ziet staan. Je kijkt hem even aan en je steekt je hand omhoog. Het lijkt misschien een klein gebaar, maar het is juist super waardevol!"

Rutger bedacht vorig jaar tijdens een wandeling met zijn vader en de hond dat hij de ouderen in Nieuwerkerk een hart onder de riem wilde steken en een fijn gevoel wilde geven. In de Weststraat zei zijn vader altijd bij een bepaald huis dat hij even moest zwaaien.

"Toen dacht ik, dat moeten we op meer plekken doen. Waarom maken we dan geen zwaaistenen? De oudere mensen kunnen wel een extra steuntje in de rug gebruiken, omdat ze vaak alleen zijn", zegt hij. In juli bracht hij met een spuitbuis witte handjes aan op de stenen. Die zijn nu dus vervangen voor echte stoeptegels.

Initiatiefnemer Rutger bij de zwaaisteen. (foto: Omroep Zeeland)

De zwaaistenen zijn een succes, zeggen ouderen in het dorp. Mevrouw Verboom uit de Burgemeester Boumanstraat ziet regelmatig zwaaiende kinderen voor haar raam. "Vooral als ze uit school komen en hier langs lopen, zwaaien ze even. Dat vind ik heel leuk, want ik ben maar alleen."

Mevrouw van Dijke woont in het verzorgingstehuis iets verderop en is het roerend met haar eens: "Ik vind het zo'n leuk initiatief, ik was er ontroerd door. Het is altijd leuk als mensen even zwaaien." Haar buurvrouw knikt. "Ze zwaaien naar de plek waar we altijd koffiedrinken en wij zwaaien dan terug. Fantastisch om te zien, dan hebben ze even aandacht voor je."

