'Pas bij de stem van de burgemeester ging er een lampje branden'

"Ik werkte vandaag thuis. Ineens ging de deurbel en herkende ik de stem van de burgemeester. Pas op dat moment ging er een lampje branden", vertelt Francke. Uit handen van burgemeester Rob van der Zwaag kreeg Leo het lintje uitgereikt.

Zijn buurman Johan Noordhoek heeft hem aangemeld: "Ik kon niet geloven dat hij nog nooit een lintje heeft gekregen. We zitten samen in de Oranjevereniging en hij is daar van grote waarde. Hij had er al lang één moeten hebben", legt hij lachend uit.

Sportieve organisator

Volgens zijn buurman heeft Francke het lintje dan ook ruimschoots verdiend. Hij is niet alleen actief bij de Oranjevereniging, ook op sportief vlak is Francke vaak van de partij. Zo is hij van grote betekenis voor de motorcross in Zeeland als medeorganisator van de Motorcross Aagtekerke en de Strandcross Zoutelande van MC de Pekelinge. Voor hardlopers organiseert hij de Aagtekerkerun en voetballers ondersteunt hij als speaker.

Zijn familie en vrienden wisten het lintje goed geheim te houden: "Ik had nooit verwacht dat ik dit niet door zou hebben. Ik heb echt niets gemerkt", vertelt Francke. "Ik moet er nog even aan wennen dat ik nu een lintje op m'n borst gespeld heb, maar ik vind het heel leuk!"