Nog een lintje met een Zeeuws tintje, en niet zomaar één

Edward Nieuwenhuis geridderd (foto: UCR)

Dat zit zo. Nieuwenhuis is vanaf 1 mei vorig jaar verbonden aan het University College Roosevelt in Middelburg. Hij woont al gedeeltelijk in Middelburg en gaat zich daar snel definitief vestigen. "UCR is een unieke plek waar studenten van de hele wereld komen op zijn breedst mogelijk zichzelf te kunnen ontwikkelen. Iedere student krijgt een eigen kans en begeleiding om het onderste uit de kan te halen. Daar wil ik graag werken. Het is een prachtig instituut."

Nieuwenhuis kreeg zijn koninklijke onderscheiding als internationaal toonaangevend arts-onderzoeker, inspirerend docent en mentor. Al bij zijn afscheid van het UMC Utrecht vorig jaar, is hij voorgedragen door bestuursvoorzitter Margriet Schneider. In haar aanbeveling noemt zij hem onder meer 'een effectieve hoogleraar met durf, die voor de Utrechtse en nationale kindergeneeskunde uitzonderlijk veel heeft bereikt.' Zo verrichtte Nieuwenhuis baanbrekend onderzoek bij darmontstekingsziekten.

Charles Lelkens uit Kortgene was in 2018 de laatste Zeeuw die deze onderscheiding kreeg. Hij was arts in het leger en had een speciaal systeem bedacht waardoor je bloed langer houdbaar kon houden.

