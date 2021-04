De laatste dagen van de avondklok zijn ingegaan.... zo gaat het er in Zeeland na tienen aan toe

Even na tienen zaterdagavond. We rijden door Oost-Souburg richting Middelburg. Het is stil op straat, zo nu en dan zien we iemand lopen met een hond. "Ik zie vaak wel wat auto's rijden, waarschijnlijk mensen die terugkomen van hun werk", zegt een jongeman die zijn hond uitlaat. "En de politie rijdt soms rond. Verder is het vrij rustig."

'We hebben een werkgeversverklaring hoor!'

In Dauwendaele is het muisstil. In de verte fietsen twee jonge knullen. Als we naast ze gaan rijden met de auto, verklaren ze van hun werk te komen. "We werken bij de Jumbo en hebben een verklaring hoor!"

Rennen voor de politie

Volgende stop: het centrum van Middelburg. Veel scooterrijders en fietsers die maaltijden bezorgen. Als we de Markt oplopen, rent er een groepje jongeren weg. We gaan er achteraan en treffen ze op de Vlasmarkt.

"We waren bij een maat op bezoek en waren eigenlijk wel benieuwd of we mensen op straat zouden tegenkomen", zegt een van hen. "We denken dat de politie niet meer zo streng is vlak voor de afschaffing van de avondklok. Als we ze toch tegenkomen, wordt het rennen."

Een housewarmingsfeestje in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Rond half twaalf zijn we in Vlissingen. Hier zien we meer mensen op straat dan in Middelburg. Een man die over het Stadhuisplein loopt, maakt zich niet druk. "Ik was bij een vriend, het was gezellig en het liep een beetje uit. Ik heb nog geen enkele keer een boete gehad."

Twee jonge knullen lopen ook in de buurt van het Stadhuis. "We werken de hele week hard voor school, in het weekend willen we dan even wat meer vrijheid." Eén van de jongens heeft al een keer een boete gehad voor het overtreden van de avondklok. "Maar verdeeld over het aantal keren dat ik door de avondklok ben gegaan, is dat niks."

Housewarmingsparty

Dan horen we harde muziek uit een woning in het centrum van Vlissingen komen. Als we op de deur kloppen, staan er aan paar aangeschoten twintigers aan de deur. "Ik woon hier net, we hadden een housewarmingsparty. Na al dat gezeik met corona zijn we even lekker aan het losgaan. We zijn al zes uur bezig en hebben nog geen politie gezien."

Even na twaalven houden we het voor gezien. Over het algemeen was het behoorlijk rustig op straat, maar doodstil was het ook weer niet. Vooral jongeren lijken de avondklok te overtreden. En politie? Die hebben we in ruim twee uur nergens gezien.

Politiecijfers van de coronaboetes per gemeente van maart 2020 t/m maart 2021 (foto: Omroep Zeeland)

Van maart 2020 tot en met maart 2021 werden ruim tweeduizend boetes in Zeeland uitgedeeld die verband houden met de coronamaatregelen. Dat zijn er gemiddeld zo'n vijf à zes per dag. In zes van de tien gevallen ging het om overtredingen van de avondklok.

Meeste boetes in Vlissingen

In de gemeente Vlissingen werden de meeste coronaboetes per inwoner uitgeschreven (384), gevolgd door Goes en Terneuzen. Tholen, Veere en Noord-Beveland bungelen onderaan met de minste boetes. In Noord-Beveland waren het er slechts zeven.