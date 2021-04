Toch nog een beetje feest op Koningsdag

Echt gebak voor Koningsdag (foto: Omroep Zeeland)

In Lamswaarde bijvoorbeeld zijn ze er vroeg bij. Om 9.00 uur begint op het voetbalveld een spelletjesparcours. Er is een verkleedwedstrijd voor jong en oud en heel de dag een fietsenrally door de polders. Die tocht is ongeveer twintig kilometer lang en staat vol met cryptische opdrachten. Deelnemers kunnen het formulier met antwoorden tot 21.00 uur inleveren.

Op Koningsdag wapperden vorig jaar volop vlaggetjes (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn, Kloetinge)

De Oranjevereniging van Kloetinge heeft op Spotify een playlist samengesteld die gedownload kan worden. Het doel is om heel Kloetinge te laten zingen en swingen. Ook worden Klusdurpers opgeroepen om iets in de kleur oranje te bakken.

Een versierd raam tijdens Koningsdag (foto: Astrid Wiessner Hoog)

Over vroeg uit de veren gesproken. Ab Brouwer blaast in Kapelle om 07.50 uur vanaf de kerktoren de reveille. Dat doet hij met een aantal leerlingen. Verder worden er oranje tompoezen uitgedeeld en wordt aan inwoners van Kapelle gevraagd om massaal de vlag buiten te hangen, zodat de verjaardag van koning Willem-Alexander toch nog een feestelijk karakter krijgt.

Koningsdag 2020 (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Fiets je koninklijke borrelbox bij elkaar. Dat is de opdracht van de Oranjevereniging van Schoondijke. De tocht is 27 kilometer lang, onderweg passeer je een tiental 'hofleveranciers' waar bij je een lekker hapje krijgt voor de borrelbox. Als je fietsen te ver vindt, mag je ook met de auto. Vertrek is vanaf het dorpsplein, tussen 13.00 en 14.00 uur. De locaties sluiten om 16.00 uur. Deelnemers konden zich tot afgelopen vrijdag aanmelden.

De befaamde surströmming (foto: Omroep Zeeland)

Niet zozeer gerelateerd aan Koningsdag, we willen immers niemand van het Koninklijk Huis voor rotte vis uitmaken, maar wel leuk, is de finale van de Surströmming Challenge op Tholen. Al weken worden deelnemers uitgedaagd om de inhoud van een blikje gefermenteerde Zweedse haring te eten. De geur laat zich het best omschrijven als dat van een kliko waar al een tijdje een kadaver in ligt te rotten. Eet smakelijk. Elf horecabedrijven doen mee. Het bedrijf dat het meeste geld ophaalt voor het goede doel, hoeft niet te eten. Er zijn nog twee bedrijven in de race.

Een wapperende vlag tijdens Koningsdag (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Arnemuiden heeft weinig zin in een tweede Koningsdag op rij zonder activiteiten. Daarom hebben ze van alles georganiseerd, uiteraard coronaproof. Volwassenen kunnen op een zelfgekozen moment buiten een activiteit ondernemen, voor kinderen is er wel van alles mogelijk. Zij kunnen, zonder ouders, meedoen aan kinderspelen en een zeskamp. Om maar iets te noemen.

Zeevaartscholier viert Koningsdag (foto: Anne-Marie van Iersel)

Bovenstaande is slechts een greep uit onze agenda, en vrij willekeurig gekozen. Wees dus niet beledigd als de door jou georganiseerde activiteit er niet bij staat. Het is immers een soort van feestdag.