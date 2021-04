"Arnemuiden en Koningsdag is best een groot ding", zegt voorzitter Nathalie de Groot van de Oranjevereniging. En daarom moest het feest op het dorp dit jaar doorgaan met de regels in acht genomen. "Alleen het voorbereiden was een stuk lastiger, want alles gebeurd via Zoom en dat was voor de oudere vrijwilligers nog best lastig."

Toch was er een volle agenda met bijvoorbeeld fiets- en speurtochten. Die hadden dit jaar het thema sprookjes. De allerkleinsten speelden de traditionele spelletjes op het korfbalveld.

'Ik kreeg net een appje van een ouder'

De kinderen konden alles gewoon doen, zoals normaal. Alleen de begeleiders hielden de anderhalve meter aan en ouders waren niet welkom. "Ik kreeg net een appje van een ouder die vroeg het met haar kind ging", zegt De Groot. "Ik heb een fotootje gestuurd en ze was helemaal blij."

(foto: Omroep Zeeland)

Ondanks dat alles prima verloopt snakt de oranjevereniging in Arnemuiden naar het oude normaal. Want deze feestdag wordt niet afgesloten met een groot feest volgens de voorzitter. "Ik ga er vanuit dat het volgend jaar weer kan. Dan is Koningsdag op Arnemuiden echt weer helemaal compleet."