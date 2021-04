Iguana krijgt nieuwe kleur om boete te voorkomen

Directeur Ad Bom liet Iguana in 2019 schilderen zonder toestemming te vragen aan de gemeente. De monumentencommissie oordeelde dat het donkere groen van de kozijnen, de twee verschillende kleuren op sommige gevels en de groene tint van benedenverdiepingen de geschiedenis van het pand en het Bellamypark van Vlissingen geweld aandoen.

Caribische kleuren

Bom is juist erg te spreken is over de huidige kleuren. "We hebben speciaal voor Caribische kleuren gekozen die goed passen bij de uitstraling van de reptielenzoo en de tropische en subtropische bewoners. Daarnaast hebben we de kleuren ook laten aansluiten bij de rest van de beschilderde gevels op het Bellamypark."

Toeristen nemen foto's

Bom begrijpt niets van alle commotie. Hij heeft meerdere gesprekken gevoerd met de wethouder en de monumentencommissie, maar er kwam geen passende oplossing. "We hebben aangegeven dat het juist een meerwaarde voor Vlissingen is als toeristenstad."

"Het gebouw heeft een vrolijke uitstraling," zegt Bom, "en er worden regelmatig foto's gemaakt van het pand. Er zijn verschillende voorstellen gedaan over en weer, maar de monumentencommissie denkt in vakjes en wilde uiteindelijk geen concessies doen."

We zijn overstag gegaan, want duizend euro boete per dag is erg veel geld." Ad Bom - Reptielen Zoo Iguana

Bom heeft uiteindelijk maar besloten om de regels van de monumentencommissie op te volgen. Zo voorkomt hij dat hij na 1 juni duizend euro boete moet betalen voor iedere dag dat Iguana niet in de juiste kleuren is geschilderd. "Want duizend euro per dag is veel geld en dat kunnen we op dit moment goed gebruiken."

Zwaar door de crisis

De reptielenzoo heeft het volgens Bom al zwaar genoeg door de coronacrisis. "We hebben een aantal goede jaren achter de rug, dus we hebben gelukkig nog wel wat achter de hand. Maar als het nog lang gaat duren voordat we open mogen, dan zie ik het somber in. Elke euro is dus van harte welkom."

Reptielenzoo Iguana in zomerse sferen (foto: Omroep Zeeland)

De kosten voor het plaatsten van de steiger en de schilder moet Iguana ook zelf betalen. Bom heeft nog gevraagd of de gemeente een bijdrage wilde leveren in de kosten, maar dat is niet gelukt. "Ik ben erg teleurgesteld in de gemeente en vooral in de halsstarrigheid en kortzichtigheid van de monumentencommissie", aldus Bom.

Iedereen vond het mooi, behalve...

"Kijk, zo'n commissie is er niet voor niets en ze mogen wat mij betreft optreden in bepaalde situaties, waarbij het zicht van de stad wordt benadeeld. Maar dat was in dit geval niet zo. Niemand vond het lelijk en was er op tegen. Ja, vier mensen. En laten die nu net in de monumentencommissie zitten."