Goedemorgen! Wolf in Zeeland, Koningsdag en Iguana

Wolf gezien bij Scherpenisse en Poortvliet (foto: Omroep Zeeland)

Hendrik Jan ten Cate uit Poortvliet, van de ZLTO, heeft direct contact gezocht met de provincie. Hij heeft het dier ook zelf gezien. "Hij liep van Scherpenisse richting Poortvliet over ons erf. Vanuit de provincie is nu contact gelegd met Brabant. Er zijn netten ter beschikking om eventuele schapen te beschermen." In Brabant heeft de wolf al schade aangericht. "Vooral bij schapen, zo zien we daar. Dat kan veel impact hebben op bedrijven."

Ten Cate pleit voor een draaiboek: "Er moet beleid komen, een protocol waarin staat hoe we in Zeeland moeten handelen om ons vee te beschermen. Die wolf kan terugkomen."

Koningsdag in Waarde (foto: Marc van Haag)

Het was gisteren, net als vorig jaar, een sobere Koningsdag. In Goes klonk het Wilhelmus vanaf de tv-toren en op andere plaatsen werd Koningsdag minimaal gevierd. De oranjevereniging van Arnemuiden organiseerde meerdere evenementen voor jong en oud. "Arnemuiden en Koningsdag is best een groot ding", vertelde voorzitter Nathalie de Groot van de Oranjevereniging. En daarom moest het feest op het dorp dit jaar doorgaan met de regels in acht genomen.

Reptielen ZOO Iguana in zomerse sfeer (foto: Omroep Zeeland)

De gevels van Reptielen Zoo Iguana in Vlissingen worden geverfd. De huidige kleur past volgens de monumentencommissie niet bij de rest van het Bellamypark. Die dreigde met een hoge boete als de situatie niet voor 1 juni zou zijn opgelost. Ad Bom van Igunana begrijpt niets van alle commotie. Hij heeft meerdere gesprekken gevoerd met de wethouder en de monumentencommissie, maar er kwam geen passende oplossing.

Tulpen langs de Hoogestraat in Clinge (foto: Edy van Vliembergen, Graauw)

Het weer

Vandaag start vrij zonnig en droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en tegen de avond kan er lokaal een bui voorkomen, mogelijk met onweer. Het wordt maximaal 14 tot 18 graden. De matige wind waait vanuit een oost- tot noordoostelijke richting. Aan zee wordt de wind vrij krachtig tot krachtig.