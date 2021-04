Karla Feleus is uitgestoomd: 'Het is ouderwets geworden en een uitstervend beroep'

Normaal gesproken hangen er pakken, formele kleding en kokskostuums op de rekken van Feleus, maar nu zijn het vooral veel jassen. "Mannen die op kantoor werken, zitten thuis en dragen geen pak, de horeca is dicht, begrafenissen en bruiloften zijn kleinschalig en er zijn geen recepties. Die klanten zijn allemaal weggevallen", vertelt ze.

En de huidige generatie laat volgens haar bijna niets meer stomen: "Het is ouderwets geworden en langzamerhand een uitstervend beroep."

'Graag nog een paar jaar doorgegaan'

Dat de stoommachine daarbij ook nog eens kapot ging, was de druppel. "Ik had graag nog een paar jaar doorgegaan, maar het wordt voor mij lichamelijk ook zwaarder, dus op een gegeven moment moet je aan jezelf toegeven dat het mooi is geweest."

De Zierikzeesche Nieuwsbode van 7 februari 1972 (foto: ZB| Krantenbank Zeeland)

Feleus blikt terug op een mooie tijd en kan zich nog precies herinneren wie de eerste klant was. "Bij de opening kwamen Pipo de Clown en Mammaloe. Het pak van Pipo was het eerste dat in de stoommachine ging", zegt Feleus.

Ze was toen elf jaar en woonde vlakbij de stomerij. "De Lammermarkt zag zwart van de mensen. Ik en een vriendinnetje konden er helaas niet doorheen komen, maar het gevoel dat hij in het pand stond op tientallen meters afstand was voor mij al genoeg."

Goede herinneringen

Op zeventienjarige leeftijd begon Feleus in de stomerij: "Ik werk hier nu een hele lange tijd, maar zo voelt het niet. Ik zie mezelf nog als jong meisje op de fiets hiernaartoe rijden. In al die jaren heb ik hele leuke contacten met klanten opgebouwd. Je bent soms een beetje psycholoog, maar ze luisteren ook naar mij. Dat sociale contact ga ik zeker missen."

Karla Feleus in haar Stoomerette De Toren in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

De vaste klanten heeft Feleus ouder zien worden, maar nieuwe jongeren ziet ze amper. "De tijden zijn veranderd. We leven in een wegwerpmaatschappij waarin we om de maand nieuwe kleding kopen omdat het uit de mode raakt. Vroeger was je zuinig op je kleding en had je zondagskleren en vaak één pak. Nu zijn de wasmachines intelligenter geworden en de stoffen zijn verbeterd waardoor mensen steeds minder hun kleren chemisch laten reinigen", legt ze uit.

Op 1 mei sluiten de deuren van de stomerij voorgoed. Het pand wordt verkocht.