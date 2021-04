Hele dag naar buiten en winkelen zonder afspraak: dit kan en mag weer vanaf nu

(foto: Omroep Zeeland )

De eerste versoepeling die voor veel mensen waarschijnlijk ongemerkt is ingegaan is die van de avondklok. Vanmorgen om 04.30 uur liep die voorlopig voor de laatste keer af. Vanaf nu is het weer toegestaan om 24 uur per dag buitenshuis te vertoeven, als je daar tenminste zin in hebt.

Het kabinet stelde een avondklok in om het ontvangen van bezoek en ontmoetingen in groepen in de avond tegen te gaan.

Wat daar mee samenhing was de beperking van het aantal bezoekers thuis. Lange tijd mocht er maar een persoon per dag langskomen. Maar vanaf vandaag zijn dat er twee.

Bij uitvaarten zijn vanaf nu ook meer mensen welkom. Het maximum lag op vijftig, maar is nu verhoogd naar honderd.

Markten worden weer volledig opgebouwd (foto: Omroep Zeeland)

Sinds half december kon er ook niet meer worden gewinkeld, behalve online. Bij een vorige versoepeling, een kleine twee maanden geleden, stond het kabinet fysiek winkelen wel weer toe. Daarvoor was een reservering wel verplicht.

Die laatste voorwaarde vervalt ook per vandaag. Winkels mogen per 25 vierkante meter een klant ontvangen. In kleinere winkels mogen er twee klanten per verdieping worden binnengelaten.

Deze heropening van de niet-essentiële winkels geldt ook voor de markt. Daar mochten alleen voedselwaren worden verkocht, maar vanaf vandaag ook weer andere zaken.

Onder andere de terrassen mogen vanaf vandaag weer open (foto: ANP Foto)

En dan tot slot de versoepeling waar je wellicht het meeste over hebt gehoord de afgelopen tijd. De voorzichtige en gedeeltelijke heropening van de horeca. Terrassen mogen vanaf 12.00 uur weer open. Wel beperkt, want om 18.00 uur moeten ze weer dicht.

Afhankelijk van de grootte, kunnen er maximaal vijftig gasten plaatsnemen op een terras. Aan een tafel mogen maximaal twee mensen zitten of meer, mits het een huishouden is. Verder moeten de tafels op anderhalve meter afstand uit elkaar staan, of zijn afgescheiden met een kuchscherm.

Alleen naar binnen voor toilet

De binnenruimtes van de cafés en restaurants zijn dicht en zijn alleen toegankelijk voor toiletbezoek of om af te rekenen. Voordat je kan genieten van een eerste tapbiertje sinds tijden, moet je wel even reserveren. Dat kan ook ter plaatse. Ook moet je net als vorige zomer je gegevens achterlaten.

Eerste van zes stappen

De versoepelingen van vandaag maken onderdeel uit van het heropeningsplan van de overheid. In zes stappen wil het kabinet alles weer mogelijk maken. Hier zijn drie maanden voor uitgetrokken.

Wanneer welke versoepeling wordt doorgevoerd is afhankelijk van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis. Hoe minder patiënten, des te sneller de stappen worden doorlopen.

Thuiswerken en mondkapje

De volgende versoepeling is op zijn vroegst op 11 mei. Vanaf dan kan er weer binnen worden gesport en kunnen dierentuinen onder voorwaarden open. Een besluit hierover wordt volgende week genomen.

In de laatste stap vervalt het advies voor thuiswerken, mondkapjesplicht en de basisregels. Hier is nog geen datum voor gepland.