Terrassen weer open, 'eerst thee, daarna gaan we los met gin-tonic'

Bij café Du Commerce in Terneuzen zaten op het terras net na het middaguur meteen vijftien gasten. Elles en Natascha beginnen rustig "met een thee", maar daarna "gaan we aan de gin-tonic". En daar hebben de twee vriendinnen de tijd voor uitgetrokken. "Wij zitten hier tot 18.00 uur."

Nadat het hoge woord eruit was tijdens de persconferentie vorige week stond de telefoon bij het café meteen roodgloeiend. "Hartverwarmend hoe snel dat ging", legt eigenaar Toon Ververs uit.

Elles en Natascha zaten stipt om 12.00 uur op het terras in Terneuzen. (foto: Omroep Zeeland)

Er kwamen honderd reserveringen binnen, terwijl er maar vijftig mensen tegelijkertijd op het terras mogen zitten. De mensen die te laat waren, kregen wel het advies mee om later terug te komen. "We hebben gezegd: loop maar langs en als er plek is dan kun je nog aan de deur reserveren", legt Ververs uit.

Niet alleen de gasten zijn opgelucht dat ze weer naar het terras kunnen. Ook de vijf medewerkers van Du Commerce zijn blij. "Het is fijn dat ik nu weer eens aan het werk kan en niet hele dagen moeder ben. Met een grote glimlach zal ik de klanten vandaag bedienen", aldus een medewerkster.

'Ik twijfelde of ik het terras zou openen vandaag'

In Goes was er eerst twijfel. Anita Maas van Slot Oostende wist niet of ze er goed aan deed om open te gaan vandaag. "Ik twijfelde eerst of ik open zou gaan vandaag, want we zijn afhankelijk van het weer. We hebben geen overdekt terras en als het regent dan kan je niks, maar gelukkig is het droog."

Bij haar kwamen de reserveringen ook snel binnen. "Je merkt echt dat mensen behoefte hebben om gezellig naar het terras te komen en je wil dan niet dicht blijven. We maken er vandaag een mooie dag van", aldus Maas.