De Kok komt net tekort tegen meervoudig wereldkampioen Jaspers

Joey de Kok in actie aan de biljarttafel (foto: Omroep Zeeland)

In de eerste set leek er van verschil tussen debutant De Kok en de 21-voudig Nederlands kampioen Jasperse geen sprake. De Kok pakte brutaal de leiding en maakte het ook af. Hij won de eerste set met 10-4 in zeven beurten. In set twee liet Jaspers zijn keu spreken en veegde hij De Kok van tafel met een setstand van 1-10.

Maar De Kok raakte niet in paniek en ging in de derde set gewoon door met zijn goede spel uit de eerste set. Hij pakte de winst met 10-5. Na de pauze stelde Jaspers, viervoudig wereldkampioen, orde op zaken door de laatste twee sets te winnen. Al ging dat ook niet zonder slag of stoot. Setstanden 5-10 en 4-10.

Debuut om nooit te vergeten

Het debuut van De Kok zal een toernooi blijven waar hij met een bijzondere manier op terugkijkt. Hij haalde de kwartfinale namelijk op een aparte manier. Nadat hij in een directe confrontatie voor een plek in de knock-outfase van het NK met Martien van der Spoel het onderspit delfde, kreeg hij later goed nieuws omdat Jeffrey Jorissen moest opgeven. Zo ging De Kok alsnog door naar de kwartfinale, waar hij het, Dick Jaspers, de nummer één van de wereld knap lastig maakte.