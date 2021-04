En dan sta je oog in oog met een wolf... het overkwam Gertjan uit Poortvliet

Met zijn telefoon in de hand begint hij te filmen. "Ik zie de wolf op zo'n twintig meter afstand van me. Hij kijkt me zelfs even aan. Vervolgens rent-ie over de akkers van me weg." Vermue keert zijn auto en rijdt achter de wolf aan. "Die springt op een gegeven moment de weg over en rent door het weiland weg van mij. Ik kan er met de auto niet door."

Hij weet zeker dat het een wolf was. "Ik heb alleen maar foto's van wolven gezien maar dit was er echt een: spitse oren, hoog op de poten en een grijze vacht. Zeker een wolf." Even later stromen via de app berichten van vrienden binnen die de wolf ook hebben gezien.

De wolf werd gisteren op verschillende plekken in de buurt van Scherpenisse en Poortvliet gesignaleerd. Dat de wolf naar Zeeland zou komen werd al voorspeld. Vorig jaar werd het dier gespot in Den Bosch en afgelopen weekend bij Dinteloord. Het dier bleef gisteren niet lang rondhangen in Zeeland. Inwoners van Oud-Vossemeer meldden dat het beest het Schelde-Rijnkanaal is overgestoken en weer naar Brabant is vertrokken.

Bang is hij niet geweest, blikt Vermue een dag later terug. "Ik was eigenlijk alleen verbaasd dat ik hier een wolf zag. Gelukkig is-ie weg. Terug gezwommen naar Dinteloord. Hier zijn ook boeren met kippen en schapen, en dan wil je hier geen wolf hebben."

Lees ook: