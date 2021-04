Marga dacht dat ze bloesem zag vallen: 'Het bleken schilfers van de caravan te zijn'

Bij de brand, die vanmorgen op de camping ontstond, zijn vier caravans uitgebrand en vier beschadigd. De brand ontstond in een van de caravans en sloeg al snel over op andere in de buurt. Sukel: "Het was echt schrikken. Je ziet de vlammen eruit komen, dan wordt het even iets minder en pakken de vlammen de volgende caravan. Dan wordt het heel vervelend, want hoe ver gaat die brand?"

Campinggasten moesten tijdelijk hun caravan uit

Een deel van de campinggasten moest tijdelijk hun onderkomen uit. Johan den Hartog uit Gorinchem zat samen met een aantal buren buiten, op veilige afstand, te wachten tot ze weer naar 'huis' mochten. "Vanuit de camping werden we niet opgevangen in de kantine met een kopje koffie. Dus we maken er hier buiten samen maar het beste van", zegt Johan den Hartog.

"Ik vind het schandalig dat ze ons aan ons lot overlaten. Er zijn best wat oudere mensen. Ik ben samen met de politie maar stoelen en koffie gaan halen in ons eigen huisje", vertelt hij.

Hulpdiensten de weg wijzen

Camping Duinrand laat in een reactie weten: "De beheerder loopt er nu nog rond. We waren er wel degelijk. Zo hebben we de hulpdiensten ontvangen en stonden we in alle paden om ze de weg te wijzen. Ondertussen proberen we alle gasten te bellen die schade hebben aan hun caravan. Overige gasten hebben we al gemaild over eventuele roetschade. Een kantine om de gasten op te vangen is er niet op de camping."

Vanwege de brand moesten een aantal campinggasten hun caravan tijdelijk verlaten (foto: Omroep Zeeland)

Den Hartog zag, net als mevrouw Sukel, de brand ontstaan. "Ik was achter mijn huisje bezig en zag ineens zwarte rook. Ik ben ernaartoe gegaan. Toen de brandweer kwam hoorde ik na een kwartier dat ze weer moesten inrukken, omdat het bluswater op was en moesten wachten op tankauto's."

'Er was geen tekort aan water'

De Officier van Dienst, die ter plaatse was, laat weten dat dit niet klopt. "Er is niet gestopt met blussen en we hebben ook niet zonder water gezeten. We kunnen ons voorstellen dat mensen die kijken een andere indruk krijgen. Maar de afloop had met meer water niet anders geweest."

"In het begin hebben we geblust en ervoor gezorgd dat de brand niet verder kon uitbreiden. De vier chalets waren niet meer te redden. Nadat de brand niet verder kon uitbreiden zijn we gaan afblussen. Daarvoor zijn extra (water)wagens gekomen. In de buurt van de camping zit bovendien een ondergrondse watervoorziening. Daar is ook nog gebruik van gemaakt.'

Je caravan verliezen is vreselijk

Campinggast Den Hartog vindt het verschrikkelijk voor de campinggasten die nu hun caravan kwijt zijn. "De mensen waar het waarschijnlijk begonnen is, zijn vanmorgen pas weggegaan."

Bij de brand zijn vier caravans uitgebrand (foto: Omroep Zeeland)

Camping Duinrand in Burgh-Haamstede kwam vorig jaar in het nieuws, omdat de campingeigenaar een deel van zijn camping wil renoveren. Een deel van de huisjes moet eind van het jaar plaatsmaken voor honderd luxe vakantiewoningen. Volgens de campinggasten is de brand uitgebroken op een ander deel van de camping, waar de huisjes voorlopig wel mogen blijven staan.

Lees ook: