Thoolse wolf zorgt voor tegenstrijdige reacties in Zeeuwse politiek

(foto: ANP, Otto Jelsma)

Het CDA, de grootste partij in Provinciale Staten van Zeeland, wil met andere provincies in overleg waar de wolf wel en waar het dier niet mag voorkomen. "We hebben gewoon te weinig gebied in Zeeland. Een wolf heeft toch al snel 600 vierkante kilometer nodig en dat is er niet," zegt CDA-statenlid Anton Geluk.

Hij vindt dat je nu al kunt zien welke impact de komst van de wolf heeft op veehouders. "Wij zeggen: begin er niet aan. Bespreek het landelijk in het interprovinciaal overleg. Kijk verder dan Nederland alleen, je moet het Europees afstemmen."

De wolf vindt z'n eigen weg in de natuur. Het is dus eigenlijk geen punt van discussie." Trees Janssens, Partij voor de Dieren

Volgens Trees Janssens, Statenlid van de Partij voor de Dieren (1 zetel), is de komst van de wolf 'een teken dat het redelijk goed gaat met de natuur'. De reactie van CDA vindt Janssens getuigen van NIMBY-gedrag: Not In My Backyard, niet in m'n achtertuin. Wolven elders zijn prachtig, als ze maar niet in Zeeland rondlopen.

Politiek moet zich er niet mee bemoeien

Eigenlijk vindt het PvdD-Statenlid dat de politiek zich vooral niet te veel moet bemoeien met het roofdier. Ook een overleg tussen provincies vindt Janssens niet nodig. "De wolf is overal toegestaan. Het is een beschermde diersoort. De wolf vindt z'n eigen weg in de natuur. Het is dus eigenlijk geen punt van discussie."

Trees Janssens begrijpt de zorgen van schapenhouders, maar zegt ze: "Gehouden dieren hebben recht op bescherming. Dat is de verantwoordelijkheid van hun eigenaar."

Inez Flameling, Statenlid PvdA (foto: PvdA)

Inez Flaming, Statenlid van de PvdA is - anders dan coalitiegenoot CDA - blij met de komst van de wolf: "Het is een teken dat het herstel van de biodiversiteit doorgaat." De meeste Nederlanders zijn positief over de terugkeer van de wolf. Dat zou volgens Flameling blijken uit een onderzoek van het Ministerie van Landbouw.

"Als samenleving moeten we dan wel bereid zijn de kosten daarvoor te dragen. Dierhouders moeten worden geholpen bij het nemen van preventieve maatregelen zoals hekken of 's nachts ophokken. Daarnaast moet er een goede compensatieregeling zijn voor het geval er toch schapen worden doodgebeten."

Lees ook: