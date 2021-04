Na twee vaccinaties is Singapore in zicht voor Marie-Paule

(foto: Marie-Paule Herman)

Als wij in de radio-uitzending Zeeland komt thuis met Marie-Paule Herman bellen, zit haar dag er alweer bijna op. "Ik kom net thuis van het werk en keek even in de krant. Het aantal besmettingen is hier heel laag, zeven, lees ik. Toch gaan de versoepelingen met ministapjes.

Alleen langer open als iedereen gevaccineerd is

"De grootste versoepeling is in de horeca. Alleen zaken waar ál het personeel is gevaccineerd mogen openblijven tot middernacht. Daar mogen ook zes personen aan één tafel, mits ze allemaal ingeënt zijn. Met een app kun je dat dan laten zien in het restaurant."

Toch zet dat zeker niet alle Hongkongers aan tot het nemen van een prik. "Zeker de locals hebben daar geen trek in", zegt ze.

Reis naar Singapore

Verder is er weer een reisbubbel naar Singapore. Herman schreef zich al eerder in voor die reis naar Singapore, maar vanwege de toenemende besmettingen ging het eerder niet door. "Nu zou het eind mei moeten gebeuren. Mijn ticket heb ik al geboekt", zegt ze.

"Het aantal besmettingen is echt minimaal, maar het blijft oppassen geblazen. Een vriend van mij was in het ziekenhuis en zijn arts was positief getest. Dan komen ze je van de overheid ophalen en moet je in een overheidsgebouw 21 dagen in quarantaine. Test je vervolgens negatief, dan mag je naar huis", legt Herman uit.

Toch nog testen

Ondanks dat ze zelf twee vaccinaties heeft gehad, laat ze zichzelf uit voorzorg nog elke twee weken testen. "Ik hoor zo veel tegenstrijdige berichten, ik doe het gewoon voor alle zekerheid", zegt ze.