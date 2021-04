Hulst wil af van wachtlijst, en wil vijftien nieuwe plekken voor woonwagens

(foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Hulst stelde samen met de twee andere Zeeuws-Vlaamse gemeenten het nieuwe woonwagenbeleid vast. Van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken moeten gemeenten voor voldoende standplaatsen zorgen.

Wonen in een woonwagen is volgens de minister onlosmakelijk verbonden met de culturele identiteit van woonwagenbewoners. Zolang er nog mensen op de wachtlijst staan, mogen de gemeenten centra niet sluiten of laten 'uitsterven'.

Woestijnestraat in Clinge

Van de vijftien nieuwe plekken in Hulst, komen er acht ten zuiden van het huidige woonwagencentrum aan de Woestijnstraat in Clinge. Voor de realisatie van deze plekken moet wel het bestemmingsplan worden gewijzigd.

Nu staat het bestemmingsplan de extra woonwagens niet toe, omdat de nieuwe plekken binnen een straal van vijftig meter liggen van omliggende bedrijven, de minimale afstand tussen woningen en bedrijven. Onderzoek moet uitwijzen of de toekomstige bewoners last kunnen hebben van de bedrijven. Daarbij wordt ook bekeken of de nieuwe bewoners de bedrijfsvoering van de bedrijven niet hinderen.

De Rape in Hulst

Waar er nu twee parken bijkomen, verdwijnt op termijn het park De Rape in Hulst. De bestemming van het gebied is inmiddels aangepast naar natuur, en de gemeente wil het park uit laten sterven, door geen nieuwe bewoners meer toe te laten.

Vanaf 1999 mogen gemeenten in Nederland woonwagenbewoners niet meer apart behandelen. Hun woonwens is niet anders dan van een 'gewone' burger. De gemeenten waren wettelijk ook niet meer verplicht om een woonwagencentrum in stand te houden. Dat veranderde na de uitspraken van onder andere het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Die stelde dat wonen in een woonwagen onlosmakelijk verbonden is met hun culturele identiteit. De uitspraken waren voor de minister van Binnenlandse Zaken aanleiding het beleid aan te passen.

Hulst telt zes woonwagencentra, met in totaal 55 standplaatsen. Behalve de Rape, gaat het om de Lepelstraat in Kloosterzande, de Kamillestraat in Hulst, nieuwbouwwijk Groote Kreek met Beringstraat en James Cookstraat in Hulst en Tragel in Sint Jansteen.

Wachtlijst

In totaal staan vijftien mensen staan op de wachtlijst voor een plek. De meesten zijn kinderen van woonwagenbewoners die op zichzelf willen gaan wonen. Hulst verhuurt alleen de standplaatsen, de mensen moeten zelf zorgen voor een woonwagen.