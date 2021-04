Zo klinken Zeeuwse nummers door elkaar: dj Sandstorm luidt met mashup stemperiode Zeeuwse Top 40 in

In het radioprogramma De Zeeuwse Kamer waarin de stemperiode voor de Zeeuwse Top 40 werd afgetrapt, legde dj Sandstorm uit dat een mashup eigenlijk gewoon een remix is. "Bij een mashup heb je de uitdaging dat het een geheel wordt. Als dj moet je kijken naar tempo's van liedjes, toonsoorten en of dat bij elkaar klinkt. Het kan natuurlijk ook vals klinken. Je moet een beetje gaan puzzelen: past het bij elkaar?"

Maar dat is meteen wat de dj ook mooi vindt. "Dat is mijn vak. Als ik mixen voor radio maak of live draai, kijk ik: wat is de sfeer en past het bij elkaar?", legt hij uit.

(foto: Dj Sandstorm)

"Er zijn een heleboel liedjes die ik mooi, goed of leuk vind. Zelfs als er liedjes zijn die ik niet goed ken of minder vind dan kijk of hij te mixen is? Ik zoek het ook vaak in de beat en de groove van het nummer. Er is altijd wel een aanknopingspunt te vinden." En die aanknopingspunten heeft hij ook gevonden voor zijn mashup met de Zeeuwse nummers.

Stemperiode

Stemmen voor de Zeeuwse Top 40 kan tot en met vrijdag 7 mei. Wie stemt maakt kans op een rondvlucht boven Zeeland.

Lees ook: