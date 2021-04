Rustige tijden voor dierenpensions: 'Maar dit is stilte voor de storm'

Toch investeerde Nelianne Jansen van hondenpension Kwispel in Arnemuiden flink in haar dierenpension. "Volgens mij is dit de stilte voor de storm." Deze woensdag in de mei-vakantie zijn er vier honden in haar pension. Het is niet veel, maar ze ziet de laatste tijd toch steeds meer nieuwe klanten die informeren naar de mogelijkheden. "Het zijn vooral mensen die tijdens corona een hond hebben genomen. Wanneer ze straks weer op vakantie kunnen dan komen die vast naar hier."

Grotere hokken

Ze heeft dan ook nog geen seconde spijt gehad van haar investering. De hokken van het uitgebreide verblijf zijn een stuk groter en voldoen voor de komende jaren aan de regels. Ook kunnen de dieren dankzij een luik nu zelf bepalen of ze binnen of buiten zijn.

Nelianne Janse (foto: Omroep Zeeland)

Nelianne ziet haar pension steeds meer veranderen. Baasjes laten honden niet vaak meer alleen thuis en brengen ze overdag onder in een pension. "Eigenlijk is het een soort dierendagverblijf. En dat is leuk, want zo krijg je echt een band met de beesten."

Hond als gezinslid

Ook eisen baasjes steeds meer van de plek waar ze hun dier naartoe brengen. Ze willen bijvoorbeeld regelmatig een fotootje van hun dier, terwijl ze op vakantie zijn. "Je merkt de afgelopen jaren dat honden steeds meer als gezinslid worden gezien. Honden horen er echt helemaal bij."