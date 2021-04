Goedemorgen! Treinen rijden gewoon in Zeeland en gaat Schouwen-Duiveland de regenboogvlag hijsen?

Gaan we deze regenboogvlag zien op Schouwen-Duiveland? (foto: Eduard van Dort)

De aangekondigde stakingen bij spoorwegbeheerder ProRail zijn voorlopig van de baan omdat ProRail en vakbond FNV Spoor een akkoord hebben bereikt over een nieuwe cao. Wat er precies is overeengekomen, wordt waarschijnlijk vandaag bekendgemaakt.

Regenboogvlag

De gemeente Schouwen-Duiveland beslist vandaag over het wel of niet hijsen van de regenboogvlag op Coming-Outdag (11 oktober). Het is de enige Zeeuwse gemeente die de vlag nog niet laat wapperen voor de LHBTI-gemeenschap.

Toch weer Kamerlid

Dan nog politiek nieuws: de uit Goes afkomstige Joba van den Berg (CDA) wordt vandaag voor een tweede keer beëdigd als Tweede Kamerlid. Ze is koud weg uit de Tweede Kamer, of ze mag alweer terugkeren. Ze vervangt tijdelijk Harry van der Molen die met ziekteverlof gaat.

In het natuurgebied De Manteling, tussen Oostkapelle en Domburg, zijn houten afrasteringen verschenen. Het gaat om twee 'hokken' van 10 bij 10 meter op een open vlakte. In het bos staan twee houten hokken van 1 meter bij 20 meter. Het gaat om maatregelen om de natuur zijn gang te laten gaan, zonder de bemoeienis van de vele herten in de Manteling, laat de boswachter weten.

Een stukje van De Manteling (foto: Robin Hardeman)

Een bijzondere website wordt vandaag gelanceerd door Dick van der Heijde uit Kapelle. Hij is al dertig jaar volledig verlamd, door een herseninfarct op zijn 28ste. Zijn enige communicatiemogelijkheid is knippen met zijn linker oog. Op zijn website publiceert hij recensies over prog-en rock muziek.

(foto: Bertie Sijbrands)

Het weer

Door een depressie boven het midden van het land hebben wij vanochtend veel bewolking en perioden met regen of motregen. De temperatuur is daarbij zo'n 8 graden en er staat een noordenwind bij, die matig tot vrij krachtig is: windkracht 3 tot 5.Vanmiddag trekt de regenzone naar het noorden weg en later klaart het ook op. Wel is er dan nog kans op een bui. De wind draait bij naar het noordwestenwind, de maximumtemperatuur is 10 tot 12 graden.