Voor iedereen die vrijheid belangrijk vindt: maak je eigen vrijheidssoep

Het recept vind je verderop in dit artikel.

Elk jaar levert een andere chefkok het recept voor de vrijheidssoep. Dit jaar is dat schrijfster en televisiekok Yvette van Boven. Zij bedacht een romige vegetarisch soep met heel veel groene groenten.

Nurjan Omar is acht jaar als ze met haar ouders, broers en zussen uit Syrië vlucht. Ze belandt in Turkije en daar begint het wachten op een land dat hen wil opnemen. Als ze negen jaar is worden haar vader en moeder ziek en moet ze samen met haar broer gaan werken in een kledingatelier. Van acht uur 's ochtends tot acht uur 's avonds, elke dag bijna vier jaar lang. Dan komt het bericht dat Nederland het gezin kan opnemen. Nu zit ze op het Lodewijk college in Terneuzen, spreekt onze taal en wil verloskundige worden.

Niet meer bang

Voor Oumaima Mansoor Ali is het te moeilijk om het verhaal van haar vlucht uit Jemen te vertellen. Ze is blij dat ze in Nederland is en niet meer bang hoeft te zijn voor haar leven. Op de vraag wat vrijheid voor haar betekent zegt zij enkel "veilig zijn".

Op de vraag wat vrijheid voor hen betekent spreekt Nurjan ook namens Oumaima die wat moeilijker uit haar woorden komt. "Als je geen vrijheid hebt ben je hetzelfde als iemand die dood is. Gelukkig heeft iedereen hier vrijheid en zijn wij nu hier. Ik dank iedereen in Nederland die ons tot nu toe heeft geholpen."

De vrijheidssoep van dit jaar (foto: Omroep Zeeland)

Voor het coronatijdperk werden er in heel het land op 5 mei vrijheidsmaaltijden gehouden. Op pleinen en in straten en alle soorten maten, vaak met veel mensen tegelijk. De vrijheidsmaaltijd is vooral bedoeld als ontmoetingsplek om met elkaar over vrijheid en onvrijheid te praten. Omdat het niet mogelijk is om nu met grote groepen bij elkaar te komen, is er een alternatief bedacht: de vrijheidsmaaltijdsoep.

Dit jaar bedacht tv-kok en kookboekenschrijfster Yvette van Boven de soep (foto: Yvette van Boven )

Vrijheidsmaaltijdsoep. Recept voor 4 personen Dit heb je nodig 60 ml olijfolie

150 gram prei, in ringen

2 knoflook, fijngehakt

1 eetlepel kerriepoeder

300 gram bloemkoolrijst

200 gram vastkokende aardappel, in blokjes

1 blik (400ml) kokosmelk

750 ml groentebouillon

150 gram doperwten

300 gram bladspinazie

150 gram kleine broccoliroosjes

3 bosui fijngesneden in ringetjes

Zeezout en versgemalen zwarte peper Zo maak je het klaar Verhit de olie in een grote pan en fruit daarin op middelhoog vuur de preiringen, knoflook en kerriepoeder, tot de prei glazig is en felgroen. Roer de bloemkoolrijst en aardappelblokjes erdoor en zet ze even aan.

Blus af met de kokosmelk, breng aan de kook en giet de bouillon erbij. Laat de soep nu, zonder deksel, 20 minuten zacht koken tot de aardappel met een houten lepel langs de rand van de pan makkelijk te breken is. De soep moet nu wat zijn ingedikt door de bloemkoolrijst en aardappelblokjes. Is hij nog te dun kook hem dan nog een minuut langer op hoog vuur in. Voeg dan de doperwten, bladspinazie en de broccoli toe en gaar die nog 6 minuten mee. Roer de bosui erdoor en breng de soep op smaak met zout en peper.

De vrijheidsmaaltijdsoep staat op 5 mei in Zeeland bij zorginstellingen op het menu, wordt uitgedeeld bij voedselbanken en bij ouderen die zelfstandig wonen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen de soep zelf thuis maken en met elkaar praten over de betekenis van vrijheid.

Gratis blik soep

Zolang de voorraad strekt kun je via bevrijdingsfestivalzeeland.nl. een gratis blik soep bestellen voor je ouders of opa en oma, de buren of een geliefde. Op 1 mei worden de blikken, op reservering, uitgedeeld in Vlissingen en Oost-Souburg.