Hoogbouw in haven Wolphaartsdijk? VVD vindt het prima, maar niet iedereen zit erop te wachten

Stan Jasperse is fractievoorzitter van de VVD in Goes én al jaren eigenaar van Camping 't Veerse Meer in Wolphaartsdijk. Hij vindt dat de plaatselijke jachthaven en de recreatie eromheen wel een goede opknapbeurt kunnen gebruiken: "Het is hier een beetje vergane glorie en daar moeten we wat aan doen. Dan kun je denken aan appartementen waarbij je moet kijken hoe je die moet inpassen in het gebied."

Stan Jasperse is recreatie-ondernemer in Wolphaartsdijk en VVD-gemeenteraadslid in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Er bestaan plannen om hoogbouwappartementen te bouwen in de jachthaven. Hoewel dat erg controversieel is, schuwt de VVD'er deze plannen niet: "Binnen proporties moet dat mogelijk zijn. Ik denk dat dat de haven verrijkt. Als je nu hier 's winters komt, woont hier niemand. En misschien moet je juist zeggen, ik maak het hoger, ik maak het slank, zodat het als een kerktoren of een molen in het landschap staat. Dan kun je wel met een paar appartementen minder toe, omdat die bovenste wel eens veel geld zouden kunnen opleveren."

'Natuur Meer holt achteruit'

Robbert Trompetter van de Zeeuwse Milieufederatie vindt bouwen aan het Veerse Meer daarentegen een heel slecht idee. Zeker nu de Gebiedsvisie Veerse Meer bijna klaar is. Die heeft als doel natuur en recreatie in balans te brengen.

Acht jaar doorlooptijd wil ik mijn mede-ondernemers niet aandoen." Stan Jasperse, fractievoorzitter VVD Goes

"Ondernemers moeten nog even geduld hebben", zegt Trompetter. "De afgelopen twintig jaar holt de natuur in het Veerse Meer achteruit. We zijn nu een visie aan het maken, waarmee we proberen iedereen bij elkaar te brengen: overheden, wij als natuurorganisaties, HISWA-RECRON, Toeristisch Ondernemend Zeeland. Pas als we die visie samen hebben kun je verder."

Visie nog dit jaar klaar

Ondernemers aan het Veerse Meer wachten intussen met smart op de nieuwe Gebiedsvisie. De Provincie Zeeland heeft de regie om met verschillende gemeenten en overheden tot een akkoord te komen. Volgens de site van de provincie moet de visie nog dit jaar klaar zijn.

Jachthaven van Wolphaartsdijk (foto: Omroep Zeeland)

Maar Stan Jasperse twijfelt daar sterk aan: "Ik ben op dit gebied helaas ervaringsdeskundige. De vorige visie, die in 2004 was afgerond, heeft ons als bedrijf een jaar of acht doorlooptijd gekost. Dat wil ik mijn mede-ondernemers hier niet aandoen. 'Nee' is ook een antwoord, als er maar duidelijkheid is."

Boze brief

Half maart leidden bouwenplannen in Wolphaartsdijk ook al tot commotie. De Goese wethouder Cees Pille, eveneens van de VVD, meldde in een krantenartikel dat "passende bebouwing aan het Veerse Meer mogelijk moet zijn".

Meerdere natuurorganisaties reageerden toen met een boze brief, maar die bracht de VVD in Goes kennelijk niet op andere gedachten.