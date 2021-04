Online lessen breken studenten op

Op de zuilen staat het verhaal en de foto van iemand die met depressie te maken heeft gehad (foto: Omroep Zeeland)

Het gebrek aan contact breekt studenten op, vertelt docent Jorien Mesu-Minderhoud van de HZ University of Applied sciences. "Sommigen hebben elkaar het hele jaar alleen digitaal gezien. Ze missen small talk, klagen over docenten, gesprekjes die ze normaal in de gangen of in de pauzes met elkaar hebben. Of dat ze na een schooldag nog even iets gaat drinken met elkaar."

Verantwoordelijk

Haar studenten hebben hun sociale leven terug geschroefd, vertel Mesu. "Je mag één bezoeker ontvangen per dag. Mijn studenten lopen allemaal stage in de zorg. Ze voelen zich verantwoordelijk en houden zich aan de regels." Dat betekent dat contacten tussen studenten onderling er het afgelopen jaar echt bij in zijn geschoten.

Ondanks dat studenten vanaf deze week weer één dag naar school mogen, krijgen studenten van de HZ alleen nog online les. De school heeft daarvoor gekozen omdat de omschakeling naar fysiek lesgeven te snel kwam. "Ik vind het jammer dat wij nog even moeten wachten, maar ik begrijp het wel", zegt Ayka Pepermans, tweedejaars pabo. "Dit studiejaar ben ik heel weinig op school geweest. En ja, we kunnen contact hebben via onze telefoons, maar dat is echt iets anders als je met iemand kunt praten of samen koffie drinkt."

Expositie

Om studenten en andere jongeren die het zwaar vinden in coronatijd te helpen, heeft Mesu samen met de Stichting Open Mind en de GGD een tentoonstelling opgezet op het Bolwerk in Middelburg. "Die gaat over jongeren met psychische problemen. Het zijn foto's en verhalen over jongeren die psychische problemen hebben. We merken dat die foto's aanzetten tot een gesprek. Dat is het belangrijkste, dat dit jongeren aanspoort om te praten over hun gevoelens."

Daarnaast organiseert de HZ een soort wandelcolleges: een gastspreker houdt een praatje en studenten gaan daarna met elkaar in discussie, terwijl ze een wandelingetje maken. "Dat hebben we bedacht omdat we niets in groepsverband mogen doen." De studenten lopen allemaal in hun eigen omgeving een rondje, met een koptelefoon op.

Effectiever online

Ondanks de moeilijkheden, blijft de HZ ook in de toekomst online lessen verzorgen, denkt Mesu. "Sommige lessen zijn juist veel effectiever online, bijvoorbeeld de wat meer theoretische lessen, maar er zijn ook lessen die echt lastiger te volgen zijn. Lessen waarbij je het fysieke contact mist, omdat je opzoek bent naar de diepgang met elkaar. Ook praktijkonderwijs is lastig."

Ayka Pepermans kan eigenlijk niet wachten om weer terug de collegebanken in te gaan. ,,Ik had niet gedacht dat ik zó graag terug naar school zou willen. Vroeger vond ik het heel erg om vroeg mijn bed uit te gaan, maar dat kan me nu niet schelen, al moet ik om acht uur beginnen"

