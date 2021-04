Weer of geen weer: we gaan hoe dan ook het terras op

Ze hebben vandaag iets te vieren, dus het kwam goed uit dat de terrassen weer open zijn. "Mijn man is vijftig geworden vandaag. Het is een feestje dat we weer naar het terras kunnen. We hebben zo lang binnen en thuis gezeten. Dit geeft weer een beetje gezelligheid en kleur aan het leven", zegt een mevrouw op het terras van het Sint Jacobscafé in Vlissingen.

Weer-proof terras

De bezetting op de terrassen valt of staat met de inrichting. Bij het café in Vlissingen zitten de mensen overdekt en onder warmtelampen. Wie het nog koud heeft, kan een dekentje pakken. "Meestal zien we alleen de Duitse gasten met dit soort temperaturen. Maar ik begrijp het wel hoor. Mensen willen eruit", zegt eigenaar Koen Tesselaar.

Hij vindt het nog niet zó erg dat het weer wat minder is vandaag. "Ons terras is alsnog redelijk bezet. Gisteren was het erg druk en daardoor beetje chaotisch. Zo kunnen we er weer een beetje in komen", lacht Tesselaar.

Het terras bij het Sint Jacobscafé is ondanks de kou en regen redelijk bezet (foto: Omroep Zeeland)

Een meneer die aan een kopje thee zit, is ook blij er even uit te zijn. "Het valt me nog mee dat het vandaag niet sneeuwt. Maar ook dan waren we gekomen. We zitten overdekt en verwarmd. Wat wil je nog meer", zegt hij.

Een mevrouw uit Amsterdam beaamt dat. "We zitten dan misschien wel onder een dekentje, maar het is heerlijk om er even tussenuit te zijn. Het heeft iets vrijs, om te buiten te zijn."

'Zaterdag wordt het beter'

Een kleine ondernemer iets verder van het café baalt wel dat het niet echt voorjaarsweer is. "Het is balen. Het is koud en nat, maar er loopt wel genoeg volk in de stad. Het weer is omgeslagen, maar we gaan gewoon door. Volgens de weerberichten wordt het zaterdag prachtig weer. En zo niet, dan komen de mensen hier maar opwarmen met een kop koffie", zegt Michelle Schrier van lunch- en tearoom Tilly Rose.