'Terug bij Zeeland? Nee!' Zuid-Hollands dorp viert onafhankelijkheid van Zeeland

"Sommelsdijk was eerst een Zeeuwse enclave in Holland. Een voordeel daarvan was de lagere belasting in Zeeland. Dat sprak ambachtslieden aan en daarom vestigden die zich in Sommelsdijk. Nadeel was dat de haven op een gegeven moment verzandde. Het dorp kreeg geen toestemming om daar iets aan te doen en werd zo armer", legt Bertrand van den Boogert van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee uit.

Ingeruild voor Bommenede

Uiteindelijk zorgde Napoleon ervoor dat het Zeeuwse Sommelsdijk Hollands werd: "Sommelsdijk werd geruild met Bommenede. De plaats Bommenede was destijds een Hollandse enclave op Schouwen-Duiveland, dus dat leek een goede ruil. Toch kwam Zeeland er slecht vanaf want al snel verdronk Bommenede."

Van den Boogert heeft de onafhankelijkheidsdag onder meer in het leven geroepen omdat Sommelsdijk, een dorp op Goeree-Overflakkee, vaak wordt aangezien voor een Zeeuws dorp: "Dat is ook een reden dat we deze dag vieren. Omdat zo vaak gezegd wordt dat we Zeeuws zijn, willen we juist duidelijk maken dat we Hollands zijn."

Bertrand van den Boogert hangt vandaag de Sommelsdijkse vlag uit (foto: Omroep Zeeland)

Daarom wordt iedere 29 april de blauw-geel gestreepte vlag van Sommelsdijk uitgehangen: "We willen ook graag activiteiten ondernemen, maar dat kan nu niet door de coronamaatregelen. Dit jaar blijft het dus bij het uithangen van de vlag, maar we hopen dat we volgend jaar meer kunnen doen."

Meer Hollander dan Zeeuw

Inmiddels is het 216 jaar geleden dat Sommelsdijk een Hollandse plaats werd. Als het aan Van den Boogert ligt, blijft dat zo: "Terug bij Zeeland? Nee. Ons dialect is onderdeel van het Zeeuws en het landschap lijkt ook op Zeeland, maar we zijn erg gericht op de regio Rotterdam. We voelen ons veel meer Hollander dan Zeeuw."