Zeeuwse autistische kunstenaar wint derde prijs bij internationale kunstwedstrijd

Kunstenaar Kar Hang Mui (foto: Euward / Eric Konings)

Bij de bekendmaking van de winnaars, zei de jury dat veel inzendingen recht zouden hebben op de derde prijs. Omdat veel inzendingen op elkaar leken.

'Lijkt wel een borduurwerk'

Toch is de keuze op Kar Hang Mui gevallen, omdat hij "heel consequent" te werk gaat met zijn "utopische landschappen, die geen landschappen zijn, maar die je er vanzelf in terug ziet".

"Verder zijn de werken zo kleurrijk en precies in een patroon getekend dat het lijkt op een borduurwerk." Ook veel lof van de jury voor het effect wat licht op het werk van Hang Mui heeft: 'Dan wordt het een 3D-werk."

Een van de genomineerde potloodtekeningen van Kar Hang Mui (foto: Augustinum / Barbara Donaubauer)

De eerste prijs gaat naar de Duitser Andreas Maus, die in zijn werken veel aandacht heeft voor de Holocaust. De tweede prijs gaat naar de Zwitser Felix Brenner, die het voor elkaar krijgt om in elk werk een zelfportret of een deel daarvan te verwerken.

Tussen internationale grootheden

De werken van de drie finalisten is tot juni te zien in het museum Haus der Kunst in München. Daar hangt het werk van de drie kunstenaars tussen internationale grootheden, zoals het werk van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei.

De organisatie van de Euward Preis heeft als doel om kunstenaars die niet bekend zijn, en waarvan de werken nog niet worden verkocht, bekend te maken. Het is de achtste keer dat de driejaarlijkse prijs is uitgereikt.

Liever tekenen, dan kaarsen maken

Kar Hang Mui is autistisch en is cliënt bij zorginstelling 't Gors in Goes. In galerie-atelier De Kaai werkt hij drie dagen per week aan zijn kenmerkende potloodtekeningen. Werk wat hij veel leuker vindt dan het maken van kaarsen en zeep, wat hij altijd op maandag en dinsdag doet.

