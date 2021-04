Glenn moet nog even bijkomen van Koningsdag in Mexico

Glenn kreeg een bestelling van één van de ambassadeurs (foto: Glenn van Damme)

In Mexico-Stad bezorgde hij afgelopen weekend veertig bestellingen. Voor een deel aan de deelnemers van de borrel, maar ook aan Mexicanen. Eén van de 'Nederlandse' bestellingen was bij de ambassadeur. "Alle negentien medewerkers kregen een pakket bezorgd, onder wie ook de ambassadeur. Bij de ambtswoning hebben we natuurlijk even een foto van gemaakt."

Glenn van Damme uit Aardenburg ging ooit naar Mexico als startpunt voor een flinke reis. Tweeëneenhalf jaar later is hij nog steeds in het land: samen met zijn Mexicaanse vriendin verkoopt hij met de foodtruck La Pofferia poffertjes in Mexico-Stad. En sinds kort staan er ook Vlaamse frieten, op het menu. Het was de bedoeling om zijn poffertjes aan de man te brengen op grote festivals in Mexico, maar corona gooide roet in het eten van dat plan.

Tijdens de lockdown vatte hij het plan op om bitterballen te maken. Die vallen in de smaak bij de landgenoten in Mexico. "Op speciale dagen, zoals Valentijnsdag en Koningsdag, maak ik Nederlandse snacks. Het assortiment is nu uitgebreid met onder andere kroketten en soesjes."

De bestelling bij de ambassade vond hij heel speciaal. "We zijn nog niet zo lang bezig, dus dan is dat wel een bijzonder moment."