Opgeknapte zeearend verrast verzorgers met stiekeme ontsnapping

De zeearend verrast verzorgers met stiekeme ontsnapping (foto: Erik de Jonge)

De zeearend werd half april zwaargewond gevonden bij Steenbergen. Het bleek om een 'Zeeuwse' zeearend te gaan, die leeft in natuurgebied de Slikken van de Heen, bij Sint-Philipsland. Ze had verwondingen aan haar borst en poot, vermoedelijk opgelopen door een gevecht met een andere zeearend.

Verhuisd naar grotere kooi

De afgelopen dagen ging het steeds beter met de roofvogel, schrijft het vogelrevalidatiecentrum op Facebook: "Toen ze in het weekend ineens besloot om zelf van haar vis te eten, hebben we besloten haar in een grotere kooi te plaatsen."

(foto: Erik de Jonge)

"De eerste dag vond ze het allemaal nog best spannend, maar de dag erna was ze al meer op haar plek. Ze was haar kooi flink aan het onderzoeken en het ging zelfs zo goed dat ze gistermiddag helemaal bovenin op de zitstok zat op 5-6 meter hoogte. Met deze vooruitgang waren we van plan om haar op korte termijn los te laten.

De vogel was al gevlogen

Maar dat was voor de zeearend blijkbaar nog niet snel genoeg. Toen ze gisteravond bij het revalidatiecentrum rond half zeven de laatste ronde liepen, konden de verzorgers haar niet meer vinden. "We hebben in iedere hoek gekeken, maar ze was uit haar hok verdwenen. Het enige wat ze heeft achtergelaten is een flink gat in het gaas bovenin de kooi. We vermoeden dat ze in het gaas is gaan hangen en dat ze met haar gewicht en scherpe klauwen en snavel het gaas kapot heeft gescheurd."

Het gaas is volgens het vogelrevalidatiecentrum speciaal uitgekozen voor grote roofvogels. Eerder zaten er al soortgelijke roofvogels in de kooi. "Dit moet dus nogal een klus zijn geweest. Dat is voor ons een goed teken, omdat ze dus genoeg spierkracht heeft gehad om los te breken. Dat betekent dat ze ook genoeg spierkracht heeft om weer zelf te kunnen jagen en te overleven in de natuur."

Zeearenden zijn de grootste roofvogels van Europa. De vleugels van volwassen exemplaren kunnen uitgroeien tot een spanwijdte van tweeënhalve meter. Ze zijn sinds een jaar of tien terug in Nederland. In Zeeland zit één paar, in Nederland leeft een tiental koppels.

"We keken ontzettend uit naar het loslaatmoment met deze zeearend als beloning voor ons intensieve werk, maar ze heeft haar moment zelf gekozen. We zijn blij dat ze weer terug de natuur in is en dat ze dus sterk genoeg was om terug te gaan. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste en daar doen we het voor."

