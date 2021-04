Ook ondernemers in Sluis moeten meebetalen aan promotie, maar nu nog even niet

Andere tijden in Sluis tijdens de Fokveedag. (foto: Luc Mille)

De gemeenteraad van Sluis besprak donderdagavond het collegevoorstel om 235.000 euro uit te trekken voor de promotie van de streek, nu de VVV Zeeland is opgehouden te bestaan. Sluis pakt die taak voorlopig zelf op met de aanstelling van een regiomarketeer. Eenmalig komt daar dit jaar nog een bedrag van 185.000 euro bij.

Vorige week was er al veel discussie in de commissie samenleving over het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Oppositiepartijen vroegen zich af of de gemeente wel zoveel geld moet uitgeven voor het toerisme, als alleen of in elk geval vooral de ondernemers ervan profiteren? Terwijl de inwoners in toenemende mate overlast ervaren van de vele toeristen? Of is het bedrag voor de promotietaak juist een schijntje, zoals de VVD-fractie meende.

Eerst met ondernemers praten

Die discussie was voor Robert Evers van de PvdA-fractie reden om in de raadsvergadering een amendement in stemming te brengen over de besteding van de middelen. Hij vond dat eerst onderzocht moet worden of ook ondernemers in de gemeente kunnen meebetalen aan de streekpromotie, zoals ze ook deden via een lidmaatschap van de VVV. 'Oneerlijk en onlogisch' vond hij het dat de kosten nu volledig op het bordje van de gemeente - 'dat zijn de inwoners' - komen te liggen. "De toeristen komen toch wel", oordeelde hij.

De meeste fracties voelden er in eerste instantie niets voor in deze coronatijd bij ondernemers aan te kloppen voor een bijdrage. Lia Flikweert van Onafhankelijk West 'zou het niet durven en zich zelfs een beetje schamen' om als gemeentebestuur op dit moment, nu zoveel bedrijven het zo zwaar hebben, de hand op te houden.

Compromis haalt het wél

Wethouder Peter Ploegaert beloofde 'in de toekomst' met de ondernemers in gesprek te gaan en het toeristisch beleid over een jaar te evalueren. Dat ging sommige fracties niet ver genoeg. Toen PvdA'er Evers op advies van Arnold Scheppers van Dorpsbelangen en Toerisme, een beetje schaafde aan zijn tekst, kreeg hij er wél een meerderheid (13 van de 18 stemmen) voor. Sluis mag aan de slag met de promotie van de gemeente, maar voorlopig maar voor één jaar. In de tussentijd moet de wethouder met de ondernemers in overleg en daarna moet hij voor het budget voor de volgende jaren terug naar de raad.