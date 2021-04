Goedemorgen! Zeearend is gevlogen, zeldzame scheepsstoel komt naar Vlissingen en nieuwe Zeeuwse muziek

Het dier heeft een gat aan de bovenkant van zijn kooi gemaakt en is stiekem ontsnapt. "Jammer dat we niet een moment hebben om haar los te laten, maar het is mooi dat ze weer de natuur in is", laat het vogelrevalidatiecentrum in Zundert weten.

Dan iets anders unieks. Het Zeeuws maritiem muZEEum in Vlissingen krijgt vandaag een zeldzame scheepsstoel uit 1621 in bruikleen. De armstoel is precies vierhonderd jaar uit en komt uit de glorietijd van de VOC. Het is zeer waarschijnlijk de oudste overgebleven maritieme stoel.

Zo ziet de 400 jaar oude stoel eruit (foto: Zeeuws maritiem muZEEum)

Vandaag is ook de tweede voorbereidende rechtszitting in de zaak van de 44-jarige moeder uit Terneuzen die haar twee dochters jarenlang seksueel zou hebben laten misbruiken door haar vriend en anderen. De hele zaak moet opnieuw worden gedaan. De inhoudelijke behandeling van deze zaak zal op 17 en 18 juni plaatsvinden.

De vriend van de vrouwelijke verdachte, een 47-jarige man uit Aardenburg, werd eerder al veroordeeld tot acht jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Hij is tegen dat vonnis in hoger beroep gegaan.

Rechtbanktekening van de veroordeelde vriend van de vrouw uit Aardenburg (foto: ANP)

Dan nog Zeeuws muzieknieuws. Verschillende artiesten komen vandaag met een nieuwe single. De Middelburgse zangeres Isabelle Provoost komt met de nieuwe single Good Love. De Middelburgse band Tri-Cycl brengt ook een nieuwe single uit: Won't Let Me Go. Het is een voorproefje van de EP die op 21 mei verschijnt. En de Goese zanger Niels Korsuize komt vandaag met zijn tweede single: Het Perron, de opvolger van Mariloe.

Fruitbomen in bloei bij Goes (foto: Mathilde de Blaeij-Warren)

Het weer

Vanochtend is het afwisselend zonnig en bewolkt, en het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is het aan zee vrij zonnig en droog, in het binnenland zijn dan veel stapelwolken en lokaal valt daar een bui. De wind is vandaag zwak tot matig uit het noordwesten, maximumtemperatuur 11 of 12 graden. In het weekend is er ook een zwakke tot matige wind met een afwisseling van zonnige perioden, stapelwolken, en zondag een lokale bui. Maximum morgen rond 11, zondag rond 12 graden.