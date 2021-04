Martin Fierloos popelt om van Goes een echte tafeltennisstad te maken

Fierloos wilde zijn oude hobby weer oppakken, zodra er in Goes een weer tafeltennisvereniging zou zijn. "Maar dat kwam er maar niet van. Terwijl er in het verleden zelfs twee clubs in de stad waren." Nadat hem ter ore was gekomen dat ook de verenigingen in Wolphaartsdijk en in Kamperland opgeheven waren, besloot hij zelf over te gaan tot actie.

Om te testen of de sport nog een beetje leefde organiseerde Fierloos in februari vorig jaar met wat anderen een proefavond. "Dat was een succes: er kwamen zo'n veertig mensen op af. Maar snel daarna kwam corona en moest ik het plan even parkeren." Het idee was echter geboren en uiteindelijk zag de vereniging in juni dan toch het levenslicht.

"Tijdens de zomer konden we door de versoepelingen vrijuit onze gang gaan en begon er ook echt iets te ontstaan." Maar dat werd plots een halt toegeroepen, toen Nederland opnieuw in lockdown ging en ook de binnensporthal van het Omnium in Goes de deuren moest sluiten. Inmiddels hebben de leden van TT Goes al maanden niet meer achter de tafels gestaan.

Goes is een grote stad, dus voor een nieuwe vereniging liggen er veel kansen" Martin Fierloos, voorzitter van TT Goes

Bang dat zijn vereniging een stille dood sterft is Fierloos niet. "Af en toe kom ik mensen tegen en die zeggen tegen me: ik mis het zo." Opzeggingen heeft hij nog niet gehad. "Sterker nog: ik heb al een paar mensen moeten teleurstellen, omdat we voorlopig nog niets kunnen." Binnenkort komt daar mogelijk verandering in. Begin mei hakt het kabinet de knoop door of de corona-routekaart wordt gevolgd en dan zouden ook de binnensporten weer aan de slag kunnen.

Florerende vereniging

Dan kan Fierloos weer verder, want plannen heeft hij genoeg. "We willen natuurlijk graag meer leden." TT Goes richt zich daarbij niet alleen op de jeugd. "Ook voor senioren is tafeltennis een geschikte sport. Voor hen zouden we misschien 's ochtends de zaal al kunnen openen."

Uiteindelijk hoopt Fierloos van TT Goes een florerende vereniging te maken, zoals die er meer zijn in de provincie. "In Middelburg en Terneuzen heb je mooie verenigingen die ervoor zorgen dat de sport echt leeft in de stad." Dat moet ook in Goes mogelijk zijn. "Want Goes is ook een grote stad, hè. Er liggen hier absoluut mogelijkheden."