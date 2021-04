Rechtbank spreekt vader (77) en dochter (49) vrij van het verduisteren van 200.000 euro

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

De nu 93-jarige gedupeerde uit Middelburg besloot tien jaar geleden twee ton in bewaring te geven aan de 49-jarige vrouw die uit Zeeland komt, maar in Zwitserland woont. De afspraak was dat zij het geld na het overlijden van de Middelburgse zou overmaken naar haar zoon.

Schenkingsbrief

Deze constructie kon beiden veel voordeel opleveren. De Middelburgse kon zo belasting ontduiken en de Zwitserse die het geldbedrag in grond heeft gestoken, kon daarmee winst behalen. De afspraak werd vastgelegd in een schenkingsbrief. De vader van de vrouw uit Zwitserland, woonachtig in Heinkenszand, zou hebben geholpen bij het regelen van dit alles en was daarom ook verdachte.

De Middelburgse bedacht zich en wilde toch dat het geld terug naar haar werd overgemaakt. In eerste instantie leek de vrouw uit Zwitserland daar niet aan mee te willen werken en werd een strafzaak gestart. In januari kwamen de verdachten voor het eerst voor de rechter.

Volledige vrijspraak

Met de vrijspraak van vader en dochter volgt de rechtbank het advies op van het Openbaar Ministerie, die door gebrek aan bewijs en door de medewerking van vader en dochter tot dit standpunt kwam. Het geldbedrag is door de 49-jarige vrouw eind april teruggestort op de rekening van de Middelburgse.

"Dat was voor het Openbaar Ministerie het belangrijkste", reageerde de officier van justitie. "Dat de verdachte zich aan de afspraak van de eerste rechtszaak zou houden en zo snel mogelijk het geldbedrag zou terugstorten."

Twijfel in dit geval voordelig

Het originele document van de schenkingsbrief is nooit gevonden en kon het Openbaar Ministerie dan ook niet als bewijs meetellen. "Dat stuk ligt bij een bank in Zwitserland, maar het is nog niet boven water gekomen", zei de officier van justitie.

Ook de rechter reageerde daarop: "De originele schenkingsbrief is niet boven water gekomen en in dit geval is dat in het voordeel van beide verdachten. Daarom worden zij ook daarvoor vrijgesproken." Zowel de advocaat van de gedupeerde als de advocaat van de verdachten waren het eens met de uitspraak.

