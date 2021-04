'Overheid kan drugscriminaliteit niet alleen oplossen'

Cocaïne die gevonden is in de haven van Vlissingen. (foto: Douane)

"We hebben controles uitgevoerd, maar we hebben vooral ingezet op bewustwording", zegt Tjerry Kreukniet van de douane. ,,We hebben met chauffeurs gepraat en deelden koffiebekers uit. Daarop stond een QR-code waarmee chauffeurs naar een film kunnen gaan op hun telefoon." De gesprekjes zijn ook bedoeld om op een luchtige manier in contact te komen met chauffeurs, zegt Martijn Mol van de politie.

Groei invoer drugs

De afgelopen jaren werden telkens drugsrecords gebroken in de Vlissingse haven. De douane en de politie vinden steeds meer drugs, met name cocaïne. De veronderstelling is dat er ook nog steeds meer het land in gesmokkeld wordt, zegt Kreukniet. "Het volume is zo groot dat we niet alles kunnen controleren. We doen wat we kunnen, maar omdat het zo veel is, moeten we het samen met anderen doen." Mol: "De overheid alleen kan de oplossing niet brengen."

De politie maakt zich zorgen over het geweld dat met de smokkel gepaard gaat, zegt Mol. Werknemers van transportbedrijven worden bedreigd en er wordt regelmatig geschoten. Kreukniet: "Chauffeurs kunnen onbewust drugs vervoeren, maar soms worden chauffeurs aangesproken om iets mee te nemen." En soms zeggen ze dan ja. Dat kan onschuldig lijken, maar een weg terug is er dan eigenlijk niet meer. "Zo worden ze de criminaliteit ingesleurd."

ZK drugs

"We willen met onze campagne chauffeurs informeren over de mogelijkheden die er zijn om misstanden veilig te melden", zegt Kreukniet. ,"Dat is voor sommige chauffeurs spannend." Mol: "Het lastige is dat het soms niet crimineel voelt. Maar we hebben ook bedrijven gezien die speciaal zijn opgericht om drugssmokkel te faciliteren. Zo vonden we in 2019 bijvoorbeeld een fruitbedrijf dat werd gerund vanaf een camping. Bij de transportsector zit veel kennis. We krijgen geregeld signalen van mensen die iets niet vertrouwen. Daar zijn we hartstikke blij mee. En we doen dit óók voor de veiligheid van mensen die in de logistiek werken."

