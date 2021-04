Vrouwelijke verdachte zedenzaak blijft in de gevangenis tot haar rechtszaak behandeld wordt

Het seksueel misbruik van de twee zusjes vond onder meer plaats in de garage van de mannelijke verdachte (foto: Omroep Zeeland)

Voor de inhoudelijke behandeling zijn twee dagen uitgetrokken, 17 en 18 juni. Eigenlijk had de zaak al klaar moeten zijn, maar tijdens de zittingsdag in november werd de vrouwelijke verdachte onwel in het cellencomplex van de rechtbank van Middelburg. De zaak werd toen onderbroken.

Vertraging

De advocaat van de verdachte wraakte vervolgens de rechtbank omdat ze die partijdig vond. Dat leidde tot vertraging van de zaak.

Acht jaar cel en tbs

De toenmalige vriend van de vrouw, een 47-jarige man uit Aardenburg, werd wel al veroordeeld. Hij kreeg acht jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Hij is tegen dat vonnis in hoger beroep gegaan.

De vrouwelijke verdachte staat terecht voor zedenmisdrijven die plaatsvonden in Zeeuws-Vlaanderen van 2008 tot 2019. Haar minderjarige dochters werden volgens de rechtbank jarenlang misbruikt door haar vriend. De vrouw wist daarvan en zou het misbruik hebben gefaciliteerd. De meisjes werden gedrogeerd en één van hen moest ook seks met anderen hebben. Zij werd meegenomen naar parenclubs en parkeerplaatsen.

De verdachte lijdt aan nierfalen en verbleef de afgelopen twee jaar veelal in de gevangenis in Scheveningen waar gedetineerden medische zorg krijgen. De verdachte is na een buikvliesontsteking nu stabiel en kan binnenkort naar een gewone penitentiaire inrichting.

Niet meer lang te leven

De advocaat van de vrouw heeft bij eerdere zittingen meerdere keren gezegd dat haar cliënt niet lang meer te leven zou hebben. Artsen vanuit de PI spreken dit echter tegen. De vrouw heeft wel serieuze gezondheidsproblemen.

Een week voor de behandeling van de rechtszaak bepaalt een arts of de verdachte fysiek aanwezig kan zijn in de rechtbank van Middelburg. Als dit medisch geen probleem is, moet ze verschijnen.

