Wie heeft een goed verhaal over de kastanjeboom in Oudelande?

"Dit is dé boom van Oudelande", zegt Frederique Hannewijk, hier met haar moeder Ilonka bij de boom. (foto: Omroep Zeeland)

Niet heel gek dus dat de gemeente Borsele de boom wil opgeven voor de verkiezing Boom van het Jaar. En aangezien de boom zelf niet kan praten, zoekt de gemeente mensen met verhalen óver de boom.

Dorpsbewoner Ilonka Hannewijk haalt meteen haar telefoon tevoorschijn als het over de boom gaat. De boom, of eigenlijk de bank er rond, de Klapbanke, heeft zelfs een eigen Facebookpagina. "Het is echt het middelpunt van ons dorp", zegt ze. In alle festiviteiten wordt de boom meegenomen. "Nu met Koningsdag, maar ook met Kerst, Pasen, Halloween... Een paar jaar terug is de boom helemaal versierd door creatieve inwoners die goed kunnen haken en breien. Dat zag er heel leuk uit."

In 2014 kreeg de boom een gebreide jas. (foto: Linda van Wingen)

Ook strijken er regelmatig fietsers en wandelaars neer onder de boom voor een kopje koffie uit de thermoskan en een boterham, vertelt Hannewijk, die tegenover de boom woont. "Met mooie dagen is het altijd druk hier, is er van alles te zien."

Boom van het Jaar Bij de verkiezing gaat het niet om grootste of mooiste boom, maar draait het vooral om het verhaal achter de boom. Het belang van de boom voor zijn omgeving, de maatschappij en zijn geschiedenis. De boom die wint, gaat op voor de Europese Tree of the Year. Tot 20 mei kan iedereen een boom nomineren. Een vakjury kiest uit alle aanmeldingen een boom per provincie.

De centrale plek en de rol die de boom in het dorp vertolkt, was een van de redenen om hem vanuit Borsele op te geven als Boom van het Jaar, vertelt wethouder Arno Witkam. "De keuze was niet eenvoudig. In Borsele staan veel grenslinden, waar ook een verhaal aanzit, maar we vonden deze boom toch wel speciaal. Hij staat als een soort ijkpunt," hij glimlacht, "een kastanjeboom als ijkpunt, op de splitsing van wegen."

Zelf heeft hij - ook al komt hij niet uit Oudelande - ook een herinnering aan de boom. "Een kleine. Vroeger bij wielerwedstrijden stond ik hier als vlagger. Als het dan regende, schuilden we onder deze boom." Oudere verhalen zijn er ook. "Het verhaal gaat dat de jongelingsvereniging in 1890 een fles sterke drank in het plantgat heeft gestoken. Wellicht ligt die nog onder deze boom."

"Het is gewoon dé boom van Oudelande", vult Frederique aan, de dochter van Iolnka. Maar wordt het ook dé boom van Nederland? Dat is nog even afwachten. De gemeente verzamelt tot en met 19 mei verhalen van bewoners en geeft de boom van op 20 mei op bij de provincie. Die besluit welke Zeeuwse boom mee mag doen aan de landelijke verkiezing.